La carta d'una professora que s'ha fet viral: "Els pares són el problema"

La jubilació d'una professora de Geòrgia, EUA, ha revolucionat les xarxes socials. La carta que la docent va enviar a un diari local s'ha convertit en viral i ha estat compartida milers de vegades a través de Facebook. En la missiva la professora aprofita la seva jubilació per donar-li la culpa als pares de molts dels problemes que pateixen els estudiants adolescents. Aquesta és la carta que ha corregut com la pólvora per internet:

"Com a mestra jubilada estic farta de persones que no saben res de les escoles públiques o no han estat en una aula recentment decidint com arreglar el nostre sistema educatiu. Els professors no són el problema. Els pares són el problema! No estan ensenyant als seus fills maneres, respecte o fins i tot un coneixement general de com portar-se bé amb els altres.

Els nens vénen a l'escola amb sabates que costen més que el vestit sencer del mestre però no tenen llapis ni paper. Qui els hi proporciona? Els mestres solen treure'ls de les seves pròpies butxaques. Quan mires a les escoles que estan "fallant" mira als pares i estudiants. Vénen els pares a les nits dels pares? Parlen regularment amb els mestres? S'asseguren que els seus fills estiguin preparats amb els materials necessaris? S'asseguren que els seus fills facin els deures? Tenen números de telèfon de treball? Prenen els estudiants notes a classe? En mirar aquests factors, veurà que no són les escoles que estan fallant, sinó els pares. Els mestres no poden fer la seva feina i la feina dels pares. Fins que els pares s'espavilin i facin la seva feina, res no millorarà! "