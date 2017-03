CONCURS: dues entrades dobles per a l'espectacle 'Hypnos'

El Teatre Conservatori acollirà per primera vegada, aquest divendres 3 de març a les 21 h, un espectacle d´hipnosi de la mà del mentalista Luis Pardo. A Regió7 convidarem a 2 lectors a veure l'espectacle amb un acompanyant cada un. Per aconseguir les teves dues entrades has d'enviar-nos un missatge privat a través de Facebook i dir-nos amb qui hi t'agradaria anar-hi. Tens temps fins aquest dijous, a les 18 h! ´Hypnos´ és un espectacle íntegre d´hipnosi, que demostra que amb la hipnosi es poden aconseguir coses realment sorprenents amb la ment humana i els estats de trànsit.

Paral·lelament, estem sortejant un pack de 4 entrades per anar a veure l'espectacle d'Imagina't d'aquesta setmana, Les Supertietes. En aquest cas tens temps d'enviar-nos un missatge privat a través de Facebook fins a les 15 h!!!