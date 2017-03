Mor Bernardo Cortés, el 'Palomino' original

Bernardo Cortés Maldonado, ha mort als 83 anys a l'Hospital del Mar de Barcelona, segons han informat fonts properes al músic.

El guitarrista va aconseguir el coneixement del gran públic per la imitació que va fer d'ell Oriol Grau amb el nom de 'Palomino' al programa d'Andreu Buenafuene. El músic i poeta havia escrit quatre llibres i va saltar a la popularitat gràcies a Valerio Lazarov que el va sortir a la televisió on interpretava temes populars com 'Mi ovejita Lucera'.

