Emma Watson respon a les crítiques pel seu topless a Vanity Fair

L'actriu Emma Watson, actualment immersa en la promoció de 'La Bella i la Bèstia', ha sortit al pas de les crítiques que titllaven la sessió de fotos en topless per a Vanity Fair com a "incongruent" envers els seus principis i valors feministes. Així, durant una de les moltes entrevistes que aquests dies està fent, l'actriu britànica ha lamentat els "conceptes erronis" i els "malentesos" que existeixen sobre el que significa el feminisme.



"El feminisme és sobre l'elecció de la dona, no un pal amb el que donar cops a les dones. És sobre la llibertat, sobre l'alliberament, sobre la igualtat ... Realment no sé què tenen a veure els meus pits amb tot això. Estic confusa ... Molta gent està confusa", va comentar Watson durant el torn d'entrevistes que compartia amb Dan Stevens, qui es va sumar als arguments de la seva companya de repartiment lloant la feina del fotògraf, Tim Walker.



La polèmica es va desencadenar fa uns dies a les xarxes socials quan Vanity Fair va publicar unes fotografies d'Emma Watson en què únicament una capa blanca de ganxet cobria els seus pits.





"Feminisme ... Feminisme ... Desigualtat salarial entre homes i dones ... Per què no em prenen seriosament? ... Feminisme ... Oh, aquí els meus pits!"; així resava el tuit de, coneguda locutora de ràdio britànica i que serveix com a exemple de les crítiques.A més de ser una de les cares més cotitzades de Hollywood, Emma Watson és una fervent defensora dels drets de la dona. Cèlebres són ja els seus discursos en fòrums de primer nivell com l'ONU o la campanya 'HeForShe' abanderada per la pròpia Watson.