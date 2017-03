Les patates poden créixer a Mart

Experiments realitzats pel Centre Internacional de la Papa (CIP) indiquen que aquest tubercle pot créixer en les condicions de Mart, recolzant així l'alimentació de futurs assentaments humans.

Aquest esforç de Fase Dos de l'experiment de CIP per provar el cultiu de patates en condicions marcianes simulades va començar el 14 febrer 2016 quan un tubercle va ser sembrat en un ambient marcià segellat hermèticament en un CubeSat construït per enginyers de la Universitat d'Enginyeria i Tecnologia (UTEC) sobre els dissenys i l'assessorament proporcionat pel Centre Ames de la NASA. Els resultats preliminars són positius.

El projecte "Patates a Mart" va ser concebut per CIP per entendre com les patates podrien créixer en les condicions de Mart i també veure com sobreviuen en condicions extremes similars a les parts del món que ja pateixen el canvi climàtic i els xocs climàtics ja estan experimentant .

Juliol Valdivia-Silva, investigador associat de l'Institut SETI, ha treballat al Centre d'Investigació Ames i ara treballa en UTEC a Lima (Perú). "Si els cultius poden tolerar les condicions extremes a les que els estem exposant al nostre CubeSat, tenen una bona oportunitat de créixer en Mart. Farem diverses rondes d'experiments per descobrir quines varietats de papa es comporten millor. Volem saber quines són les condicions mínimes que una patata necessita per sobreviure", va dir.

El CubeSat alberga un contenidor que sosté el sòl i el tubercle. Dins d'aquest ambient segellat hermèticament, el CubeSat proporciona una aigua rica en nutrients, controla la temperatura per les condicions de dia i de nit de Mart i imita els nivells de pressió d'aire, oxigen i diòxid de carboni de Mart. Els sensors monitoritzen constantment aquestes condicions i les càmeres de transmissió en viu registren el sòl en anticipació a la brotació de la patata, informa el CIP.



Clons de patates

Segons l'expert del CIP Walter Amoros, un avantatge de la patata és la seva gran capacitat genètica per a l'adaptació a ambients extrems. El CIP ha aprofitat aquesta capacitat per criar clons de patata que toleren condicions tals com la salinitat del sòl i la sequera, per tal d'ajudar els petits agricultors a conrear aliments en àrees marginals que podrien créixer amb el canvi climàtic.

En 2016, el CIP va portar terra anàloga a la de Mart des del desert de les Pampes de la Joia, al sud del Perú, fins a la seva estació experimental a la Molina, Lima. Allà, el CIP va ser capaç de mostrar la prova que les patates podrien créixer en aquest sòl sec i salat amb certa fertilizción de la terra per a la nutrició i l'estructura.

"Hem estat observant els sòls molt secs que es troben al desert del sud del Perú. Aquests són els sòls més semblants als de Mart trobats a la Terra", va dir Chris McKay, del centre Ames. "Aquesta investigació podria tenir un benefici tecnològic directe a la Terra i un benefici biològic directe a la Terra", opina.

"Va ser una agradable sorpresa veure que les papes que hem criat per tolerar l'estrès abiòtic van ser capaços de produir tubercles en aquest sòl", va dir Amoros.