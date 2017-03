Ja tens el regal pel Dia del Pare? Et proposem 12 idees originals

Sigues detallista i fes un regal al teu pare aquest diumenge, 19 de març, en motiu del Dia del Pare. Ell

t´agrairà des d´un petit detall fins a un gran regal, i serà una manera més de mostrar-li la teva estima i homenatjar-lo en el seu dia. Encara no saps que comprar-li? Et donem alguna idea que farà que al teu pare li caigui la baba i fins i tot alguna llagrimeta de l´emoció.

1. El teu pare és únic i vols que el regal que li compris també ho sigui? Opta per fer-lo personalitzat, amb el missatge que vulguis i amb el producte que et sembli més adient. Què et sembla una tassa pel cafè amb llet de cada matí? És una opció, però en trobaràs moltes més a Chapea, on tenen tota mena de regals originals i únics per al teu pare. Demostra-li l´estima que li tens. www.chapea.com



Contribueix a què el teu pare sigui el centre de les mirades a la carretera, conduint el. Amb força, caràcter i un disseny notable, el vehicle confirma la seva duresa sense perdre l´elegància. Conduint el nou SUV 3008 experimentaràs un univers sensorial i tecnològic i. El trobaràs a, www.sarauto.com

3. Al teu pare li agrada córrer? És un apassionat del running? Sí és així l´encertaràs regalant un bon calçat o equipament esportiu. Trobaràs de tot a Ríos Running Manresa, botiga especialitzada en running i trail-running. El Dia del Pare tindràs el 15% de descompte i a més, de regal, un mitjó freetures. Ríos Running s´ubica al carrer del Born, número 16, de Manresa.

4. Un pallarès és un multiús. La Navalla Busa Olivera és un regal ideal per al teu pare. La tindrà a mà per a anar a buscar bolets, per obrir paquets, per fer reparacions a casa i per a moltes funcions més. Pots escollir entre la navalla plegable d´acer inoxidable o la d´acer al carbó. Consulta www.pallaressolsona.com

5. Pensa en moda per al dia del pare. A Iglesias Moda, a Manresa, hi trobaràs peces i complements per a un pare divertit, alegre i desenfadat. Pots regalar una camiseta, uns boxers, un barret, una corbata, un cinturó, un foular... el teu pare s´ho mereix! www.iglesiasmoda.com

6. Arriba el bon temps i ja pensem en lluir un bon cos a l´estiu. L´operació biquini està en marxa. Per què no comparteixes una estona amb el teu pare al gimnàs? Apunteu-vos tots dos i compartiu classes a Club Fitness Cube, o bé dirigides o bé amb entrenaments personals. Aprofita les quotes familiars i aconsegueix els teus objectius gràcies a l´activitat física, i en bona companyia! www.cube.cat

7. Una altra opció és sorprendre el teu pare amb un dinar o un sopar. Les tapes són una bona proposta per desconnectar, envoltat de companyia, i poder parlar tranquil·lament. Aprofitant l´ocasió pots convidar el teu pare a fer el menú especial ´Compartiu amb el pare´ que prepara Cube Food & Drink, amb una deliciosa selecció de tapes especials. Consulta www.cubefd.com

8. Si el teu pare li agrada el bon menjar i el bon beure també tens altres opcions de regals, com ara una cata de vins. O un lot de productes gourmet amb productes de casa nostra.

9. Tens un pare aventurer? A les nostres comarques trobaràs empreses especialitzades i llocs idonis per practicar esports d´aventura. Un exemple és experimentar la sensació de volar en parapent.

10. El teu pare encara no s´ha modernitzat tecnològicament? És el moment d´ajudar-li a fer aquest pas regalant-li un mòbil o una tauleta d´última generació.

11. Tens un pare culer però amb poques oportunitats d´anar al Camp Nou? El faràs feliç amb una entrada per anar a veure el Barça i gaudir d´una jornada de futbol.

12. I un viatge? O un cap de setmana en algun indret de Catalunya? El ventall és ampli i variat, segur que trobaràs allò que més s´ajusti als seus gustos.