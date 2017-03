Samanta Villar hi torna: 'Totes les mares ens hem imaginat tirant al nen pel balcó'

Samanta Villar torna a estar al centre de la polèmica per un judici de valor emès sobre com perceben els pares la convivència amb els seus fills petits. Sembla que la seva experiència està sent una mica dura. Aquest divendres va intervenir en un conegut programa de televisió per afirmar que sí, que ella, "com totes les altres mares", ha fantasiejat amb llançar al nen per la finestra.

La reportera va aparèixer a 'Sálvame Deluxe' amb motiu de la seva recentment estrenada maternitat, que a més Villar ha documentat en un llibre, lloat i criticat a parts iguals per la brutal honestedat amb la qual es refereix als clarobscurs de l'ofici de ser mare. Quan Jorge Javier Vázquez li va preguntar si s'havia penedit de ser mare, la Villar es va mossegar la llengua: "Totes les parelles s'han imaginat alguna vegada tirant al nen pel balcó perquè ja no poden més. S'explica com una anècdota quan ja ha passat un temps, però en aquest moment ho vius com una cosa realment penosa".

La periodista va aclarir les seves paraules, no per retractar-se sinó per reafirmar-se. Va dir que sobre la maternitat només se sent repetir que és el millor que li pot passar a una dona en la seva vida. "És el millor, però també el pitjor", afirma Villar. "S'ha deixat de banda el que també comporta la maternitat, que són els immensos inconvenients i l'extraordinari sacrifici que significa. I està bé que comencem a parlar-ne".

Les paraules de Samanta Villar no van passar desapercebudes entre els espectadors del programa, que van iniciar un acalorat debat a les xarxes socials.