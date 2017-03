S'apropa el canvi d'hora: descobreix quan serà

Aquest dilluns ha començat la primavera. Amb ella no només arriba una nova estació, més verda i amb una temperatura més agradable que la del fred hivern. Com tots els anys, ve acompanyada del canvi d'hora. Un avançament de l'hora que no a tots agrada: Els que vegin el got mig buit es queixaran que hi haurà "una hora menys per dormir".

En efecte, en la matinada d'aquest dissabte dia 25 i el diumenge 26 de març, el rellotge es saltarà una hora i a les dues de la matinada seran les tres. És a dir, que dissabte ens ficarem al llit en horari d'hivern, i el diumenge ens despertarem en horari d'estiu.

En els rellotges digitals sincronitzats per satèl·lit -per exemple, els que incorporen tots els 'smartphones', o els dels nous rellotges intel·ligents- el canvi es farà de manera automàtica; però en els rellotges analògics o digitals sense connectivitat, caldrà estar pendents d'avançar les manetes acord amb la resta del país, si no volem arribar tard als compromisos de diumenge.

A la pràctica, el que aquest avançament d'una hora suposarà és que deixarà de sortir el sol tan aviat -en aquests dies, al voltant de les 07:15 hores del matí (hora catalana) ja no serà necessari l'enllumenat elèctric- i a les tardes la llum durarà seixanta minuts més. És a dir, el sol s'amagarà sobre les 20:30 hores (hora peninsular).



És beneficiosa aquesta modificació horària?



Els defensors d'aquest canvi horari entenen que els beneficis són més que els perjudicis. A l'avançar el rellotge i sortir el sol més tard, no es malgasta temps de llum en què la gent encara no s'ha aixecat del llit.

I al vespre, els treballadors poden gaudir de més temps de llum després de sortir de la feina, els nens poden estar més temps al parc sense que es faci de nit i els bars i comerços veuen com la gent retarda l'hora d'anar a casa, el que és beneficiós per als seus negocis.

També s'esgrimeix com a argument a favor del canvi que es redueix la despesa en electricitat, en veure allargat el dia.

Aquest canvi horari es mantindrà fins l'últim cap de setmana d'octubre, quan caldrà realitzar l'operació inversa i retardar el rellotge una hora.