Mor als 66 anys Martin McGuiness, històric dirigent de l'IRA

L´exvicepresident d´Irlanda del Nord i líder històric de l´IRA Martin McGuiness ha mort aquest dimarts als 66 anys després d´una curta malaltia, segons ha confirmat el seu partit, el Sinn Féin, en un comunicat de premsa. McGuiness va ser una de les figures clau del procés de pau al seu país. Després de ser des del 2007 el número dos del govern de coalició d´Irlanda del Nord, on s´aplegaven republicans i unionistes, McGuiness va dimitir del càrrec el passat 9 de gener, provocant la caiguda del govern i la convocatòria de noves eleccions. Poc després, va anunciar que no es tornaria a presentar per culpa d´una malaltia rara, l´amiloidosis, que ha acabat sent terminal.

En un comunicat, el líder del Sinn Féin, Gerry Adams, ha assegurat que McGuiness va ser "un republicà apassionat que va treballar sense descans per la pau i la reconciliació i per la reunificació del seu país". "Però per sobre de tot estimava la seva família i la gent de Derry i n´estava immensament orgullós", ha afegit.

McGuiness, que va treballar al govern nord-irlandès amb l´històric líder unionista Ian Paisley, després amb Peter Robinson i finalment amb Arlene Foster, amb qui no es va acabar d´entendre, va passar de ser una de les figures líders de la lluita armada a un dels elements clau del procés polític.

Durant el seu temps al govern d´Irlanda del Nord, Martin McGuiness va trobar-se, fins i tot, amb la reina Elisabet II. Durant les celebracions del seu 90è aniversari, la monarca va bromejar amb McGuiness que "encara" estava viva.

Tot i que ja havia anunciat que deixava la política, la mort de McGuiness arriba en un moment delicat a Irlanda del Nord, en plenes negociacions per formar un nou govern, i amb dubtes sobre les conseqüències que implicarà el Brexit en el territori. El Sinn Féin, de fet, reclama la convocatòria d'un referèndum sobre la reunificació amb el conjunt d'Irlanda.