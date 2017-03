S'esgoten les entrades per a lectors i subscriptors per anar al Circ Raluy Legacy

S'esgoten les entrades per a lectors i subscriptors per anar al Circ Raluy Legacy

S'han esgotat les entrades reservades per als lectors i subscriptors de Regió7 per anar a veure l'espectacle del Circ Raluy Legacy. En tan sols un parell de dies, els tiquets per a les funcions d'aquest divendres 24 i del dia 31 de març han volat de les oficines del diari.

Tot i així, l'espectacle del circ continua obert i amb entrades en tarifes normals per a tot el públic bagenc. Les carpes de la companyia estaran instal·lades a la zona dels Trullols fins el proper dia 2 d'abril.