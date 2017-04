Brad Pitt reapareix prim i trist

Brad Pitt ha tornat a trepitjar un "photocall". L'actor no va voler faltar a l'estrena a Los Angeles de la pel·lícula "La ciutat perduda de Z", basada en el llibre homònim de David Grann. L'ex d'Angelina Jolie es va traslladar fins als cinemes ArcLight a Hollywood on va coincidir amb els protagonistes del film. Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Tom Holland i Sienna Miller van posar en una catifa vermella que minuts abans havia trepitjat Brad Pitt. Des que es conegués el seu divorci amb Angelina Jolie, Brad es deixa veure molt poc en públic. Amb boina i un "look" informal, Pitt va tornar a lluir el seu aspecte més prim i esgotat. Els ulls tristos de l'actor mostren que aquests mesos estan sent molt difícils.