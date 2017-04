Deu trucs per netejar casa nostra amb llimones

Els prestatges dels supermercats en la secció de neteja de la llar desborden de productes específics: un per a la vitroceràmica, l'altre per a la ceràmica del bany, i el de més enllà per al terra de la cuina. N'hi ha amb tot tipus de fragàncies, i cada vegada inclouen propietats netejadores més potents, o això venen en les seves etiquetes.

Però, Com es netejaven les llars fa unes dècades quan encara no havia arribat la indústria de la neteja de la llar al nostre país? Que no hi hagués aquest tipus de productes a les botigues no significa que les cases dels nostres avis o besavis estiguessin brutes. Probablement en aquells dies, la dona de la casa –la igualtat encara no estava a l'ordre del dia, eren uns altres temps- tingués el seu terra net com una patena. Com ho feia? Amb productes naturals. Un d'ells és la llimona, i aquests són deu usos que se li poden donar per deixar-ho tot immaculat.



1. Per fregar el terra

Omple la galleda d'aigua calenta amb llimona per fregar tots els terresÉs un remei molt més econòmic que comprar 'netejaterres' en el supermercat, i la teva casa adquirirà una olor refrescant i duradora.



2. Per treure la mala olor de la nevera o el microones

Si alguna vegada t'has oblidat un producte en mal estat a l'interior del frigorífic, t'hauràs adonat que per molt que netegis, la mala olor persistirà durant un temps. El remei més ràpid és utilitzar llimona: noméscal tallar unes rodanxes i posar-les en un plat amb sal, i guardar aquest plat dins de la nevera fins que notis que la fragància de la nevera ha millora.

I el mateix amb el microones, el mateix. Esprem suc de llimona en un got i escalfa-ho en el micro durant tres minuts apotència alta. Veuràs com després fa molt millor olor i a més, si hi ha alguna resta d'aliment, serà molt més senzill netejar-ho ara perquè s'haurà estovat.



3. Netejar els utensilis de cuina

Si no aconsegueixes que les taques de la sang de la carn o el peix surtin, per exemple de la taula de tallar, agafa mitja llimona i refrega-ho bé. Després deixa que reposi durant tota la nit, i neteja-ho amb aigua l'endemà. Aquest truc serveix també amb graelles de barbacoa, o paelles.



4. Treure taques del marbre

Si no hi ha manera que se'n vagi aquesta taca tan persistent dels teus fogons de marbre, l'últim recurs al que pots acudir és al de la llimona. Refregant mitja llimona amb una mica de sal, i fregant bé, és molt probable que aconsegueixis que per fi surti la brutícia.



5. Per a les marques de calç de les cassoles

Si a les cassoles on acostumes a bullir aigua o cafè li queden marques de calç o pòsits de minerals que es neguen a marxar, bull unes rodanxes de llimona en els recipients i després deixa-ho reposar durant un parell d'hores. En esvandir les olles, veruàs com es netegen de manera molt senzilla.



6. Per netejar les aixetes

Primer, esprem el suc de la llimona i cola-ho per treure les restes de polpa. Ara, mulla un cotó amb aquest suc i passa-ho per les aixetes del lavabo, la dutxa o la pila de la cuina. De la mateixa manera que serveix per netejar la calç de les casseoles, també serveix per treure la de les aixetes.

7. Llevataques de greix de la roba

Les propietats netejadores de la llimona també s'estenen al greix que se'ns pugui impregnar a la roba. Si humitegem la taca amb suc de llimona i ho deixem reposar, quan netegem la peça el greix marxarà amb més facilitat.



8. Per netejar els juntes ceràmiques

La llimona neteja fenomenalment les rajoles i també les juntes entre elles, que moltes vegades es queden una miqueta negres per la floridura. Veuràs com amb una solució d'aigua i llimona, aquesta porqueria se n'anirà sense esforç. Si la brutícia portava molt temps assentada, pot ser que et costi una mica més. En aquest cas, aplica una primera capa, deixa-la actuar uns minuts, i després torna a fregar amb més aigua amb llimona.



9. Netejar televisors i monitors

Si humiteges un drap net amb el suc de la llimona i el passes per les pantalles de la tele i el monitor de l'ordinador, aconseguiràs treure-li lluentor de seguida, de forma ràpida i barata. D'igual manera que el vinagre, però amb una millor olor, serveix per netejar finestres si ho barregem amb aigua.



10. Neteja-plata

La llimona també s'utilitza per desennegrir la plata, barrejant el suc amb bicarbonat de sodi. El que s'ha de fer és tenir dos recipients amb cadascuna de les substàncies apartades. Agafem un drap i ho untem primer en un i després en l'altre, i freguem l'objecte de plata que vulguem netejar. És molt efectiu.