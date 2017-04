Regió7 posa en marxa el web per trobar llar a animals, «Adopta un pelut»

Regió7 llança el nou portal Adopta un pelut, un punt de trobada per facilitar l'acolliment i l'adopció de mascotes. Un projecte que forma part de la família de Regió7 però que tindrà una vida independent i que neix per unir famílies i protectores d'animals de tot Catalunya. Un esforç comú per conscienciar sobre l'abandonament d'animals, i també una fórmula per obrir les portes a centenars de mascotes, ja siguin gossos, gats, cavalls o altres animals. La idea és facilitar la informació sobre els animals en adopció o acollida a les famílies que hi puguin estar interessades i no sàpiguen per on començar a informar-se.

Normalment, les protectores disposen de molt pocs recursos per tenir webs actualitzats i fàcilment accessibles a través de Google, i aquest servei els ofereix un espai on donar-se a conèixer de manera gratuïta.

El sistema de recerques d' Adopta un pelut és còmode i ràpid. El candidat a adoptar o a acollir un animal té quatre rutes per arribar a la seva mascota «ideal». Cada fitxa inclou un formulari de contacte que s'envia directament a la protectora a la qual pertany.

D'altra banda, el portal no només és una plataforma per difondre els animals que busquen una nova llar. Tots els amants dels animals podran trobar consells útils, notícies, curiositats del món animal i els esdeveniments que organitzen les diferents protectores.

El fet que Catalunya sigui un dels països amb un nombre més elevat d'abandonaments d'animals ha fet que Regió7 hagi volgut apostar per un projecte de conscienciació social a favor de les mascotes.

La pàgina es pot trobar a www.adoptaunpelut.cat. Adoptar no és un joc, però pot resultar una experiència apassionant.