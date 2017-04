Webs de viatges: Que no t'enganyin!

La Comissió Europea ha denunciat el llenguatge "enganyós" que empra una majoria dels portals d'Internet per a la reserva de viatges, on almenys dos terços (235 webs de 352 analitzades) mostren preus "no fiables" dels serveis que ofereixen als seus clients.

Les principals irregularitats detectades per l'Executiu comunitari són preus finals presentats de manera "poc clara" (30,1%), oferta de preus especials a la pàgina d'inici que després no estan disponibles a l'hora de realitzar la reserva (20,7%) i informar que les places d'un servei s'esgoten malgrat no ser cert (25,9%).

La comissària de Justícia i Protecció del Consumidor, Vera Jourova, va alertar de la informació "esbiaixada" i poc transparent que ofereixen les webs de viatges, a les quals ha acusat de "enganyar" als consumidors, i ha avisat que les autoritats europees van a "exigir que resolguin" aquests problemes.

"Els consumidors tenen la mateixa protecció dins com fora de la xarxa", ha recalcat la comissària, qui ha basat les seves acusacions en un estudi realitzat per Brussel·les la passada tardor sobre 352 llocs en Internet de comparació de preus i reserva de viatges.

De les 352 pàgines web sotmeses a examen, el nom del qual o àmbit d'actuació no ha estat revelat per Brussel·les, 235 van presentar irregularitats.

Així les coses, la xarxa europea de Cooperació per a la Protecció del Consumidor (*CPC) va a contactar amb tots els portals enganyosos i exigir-los que corregeixin les irregularitats.

En cas que no ho facin, la Comissió Europea recorda que són les autoritats nacionals les competents en aquest assumpte i que podrien iniciar procediments tant administratius com a legals contra les empreses assenyalades.