Expedienten una guàrdia civil per posar-se una compresa estant de servei

Una guàrdia civil ha demanat que s'activi el protocol d'assetjament laboral per l'actuació d'un tinent que va impulsar que li obrissin un expedient per absentar-se uns minuts del seu lloc de vigilància per anar al bany perquè li havia baixat la regla.

Els fets van tenir lloc precisament el 8 de març, Dia de la Dona, quan l'agent estava destinada a la vigilància a bord d'un cotxe patrulla al Consorci de Barcelona, ??segons ha relatat a Efe l'advocat de la dona, Antonio Suárez-Valdés.

Segons el lletrat, quan la guàrdia va tornar del bany es va trobar amb un tinent de qui va rebre crits i amenaces perquè s'havia mogut del seu lloc, malgrat que ella li va explicar que s'havia vist obligada a anar al labavo per posar-se una compresa.

"A mi no m'expliquis milongues, vas al bany abans o després del punt de control però no durant", la va renyar el tinent, segons el diari El País, que avui avança la informació.

En considerar que havia rebut un tracte injust, la dona demanar al seu cap de torn parlar amb un superior i la van enviar amb el tinent amb el qual havia tingut el problema, tot i que finalment va poder contactar amb un capità, que segons el parer del lletrat no ha atès degudament les seves reclamacions.

Una setmana més tard, el tinent va donar part de que la guàrdia havia abandonat les seves tasques de vigilància, fet que va motivar que li obrissin un expedient pel qual podria ser sancionada a quatre dies sense sou, segons l'advocat.

L'agent va decidir llavors demanar a l'instructor de l'expedient, un oficial de de la Comandància de Barcelona, ??que activés el protocol d'assetjament laboral, punt que encara no s'ha produït.

El lletrat ha anunciat que si finalment no prospera la pretensió de la seva patrocinada no descarten presentar una denúncia davant un jutjat togat militar de Barcelona.