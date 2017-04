Vuit cures imprescindibles per presumir de peus

Tot i que el refranyer espanyol diu "Fins al 40 de maig no et treguis la casaca", nosaltres no podem esperar més a ensenyar els nostres peus i presumir d'ells, però... Horror! després de mesos i mesos de tancament obligat, la pell dels nostres peus és rugosa, a la planta descobrim durícies i les ungles... no tenen cap personalitat!

Per això et presentem 8 senzilles cures imprescindibles perquè presumeixis de peus des del primer dia del destape.

1. Bany de peus

Submergeix els peus en aigua tèbia i sabó durant 15 minuts. Són útils els banys de peus elèctrics que mantenen la temperatura de l'aigua i realitzen un agradable massatge.

Banyera Spa 4 en 1 Circulació, de Homedics. Amb doble sortida de bombolles amb 4 sortides i massatge vibració humit o sec, hidromassatge termòstat integrat, estimulació magnètica amb quatre imants en punts de reflexologia i calor terapèutic infraroig. El seu preu: 89,90 €.

2. Elimina asprors

Amb l'ajuda d'una llima especial elimina les asprors del taló i altres zones rugoses de la planta per deixar la pell suau. Si decideixes utilitzar fulla, has de fer-ho abans de la llima.

Raspa Solemate, de Tweezerman. Un doble kit perfecte per llimar i suavizar. Dues expertes eines que encaixen a la perfecció en el seu estoig magnètic. La micro llima elimina calls i pell rugosa, mentre que el rascador deixa la pell llisa. En un compartiment guarda la pell retirada, amb un fàcil sistema de buidatge. El seu preu: 23,95 €

3. Massatge exfoliant

Arriba el moment del massatge exfoliant a base d'oli d'ametlles, sals del mar mort o qualsevol altre exfoliant podal, has d'insistir especialment en les zones més rugoses.

Intensive Scrub Hand & Foot, de Kiko Milano. Exfoliant revitalitzant per a peus i mans amb fragments de pedra tosca. El seu preu: 5,90 € / 60ml.

4. Mascareta podal

Embolica els teus peus en una màscara nutritiva, hidratant, etc. i deixa-la actuar al menys durant 15 minuts.

Xérial Peel, de SVR. Mascareta mitjó dermatològica que combina l'acció peeling amb la intensa hidratació per als peus. Està formulada amb un complex peeling intens: àcid glicòlic + àcid làctic, que elimina les cèl·lules mortes de la capa còrnia i oferint una veritable acció peeling intensa; urea, que retorna la flexibilitat i la suavitat a les pells molt seques, rugoses o escamoses; un complex compost per cinc extractes de plantes amb fort poder emolient, calmant i hidratant, per aconseguir uns peus perfectament hidratats; i finalment te verd, d'acció antioxidant, antiinflamatori i anti-bacterià al mateix temps. El seu preu: 21,90 €.

5. Talla les ungles

Les ungles dels peus han de tenir una mesura adequada, que de cap manera hauria d'excedir el llarg del dit. No obstant això, al tallar-les has de tenir cura per evitar la formació d'ungles encarnades (que es claven a la carn). Per això és imprescindible que els donis forma quadrada, sense deixar vores irregulars o cantonades. Per finalitzar podem llimar suaument l'ungla, però sense perdre la forma quadrada que li vam donar amb el tallaungles.

Tallaungles de pedicura Elite, de Beter. D'acer al carboni, el seu disseny reforçat de gran consistència que assegura un tall regular i precís de les ungles dels peus. El seu angle de tall recte evita que en créixer les vores de les ungles es clavin a la pell proporcionant un tall segur, el recomanat pels podòlegs. El seu preu: 6,85 €

6. Retira les cutícules

Amb l'ajuda d'un palet de taronger empeny les cutícules i neteja les ungles de cèl·lules mortes. Talla les cutícules, si cal, però no les de la base de les ungles per no perjudicar el seu creixement, només les dels costats. Si les ungles està groga es púlelas amb l'ajuda d'una llima especial perquè quedi transparent.

Velvet Smooth, de School. Lima electrònica que llima, poleix i abrillanta les ungles dels peus i també de les mans. Posseeix un disseny ergonòmic per a usar en les ungles dels peus i de les mans. Funciona a dues velocitats i posseeix un dispositiu electrònic d'ungles amb tres capçals per a diferents superfícies. També posseeix una tapa protectora del dispositiu.

7. El maquillatge de les ungles

Renta de nou els peus i eixuga'ls amb cura. Seca molt bé els dits i l'espai entre aquests, evitaràs fongs. Per maquillar les ungles còmodament, utilitza un accessori a aquest efecte o un llarg tros de paper higiènic, que enrollarás entre els dits, així els mantindràs separats i també secs. El primer pas per al maquillatge de les ungles és el de protegir-les amb una base per evitar que quedin tacades. Pot ser el moment per utilitzar un producte tractant blanquejador, antiestries, enduridor, etc. Un cop has aplicat aquest producte, pots procedir amb el color escollit i, si ho desitja, amb un protector.

8. Hidrata els teus peus

Sí, abans t'hem dit que apliquis una màscara, però també és cert que després us hem demanat que abans del maquillatge de les ungles rentis els peus de nou, per evitar que la crema impedeixi que es fixi la laca d'ungles. Per això, després de maquillar les ungles i assegurar-te que l'esmalt està sec, has d'hidratar els teus peus. Recorda que amb això evitaràs rascades, esquerdes i ampolles.

Urea Repair Plus, de Eucerin. Hidratant que suavitza i regenera la pell dels peus molt secs i esquerdats, alhora que redueix les dureses i marques de pressió. Indicada per al peu diabètic. La seva fórmula innovadora protegeix la pell i millora la seva hidratació, alhora que nodreix la barrera protectora dels peus gràcies als seus hidratants naturals Urea (10%) i Lactat. Lliure de perfums i colorants. El seu preu: 10,40 € / 100ml.