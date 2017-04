Un pastisser crea una mona del cuiner Alberto Chicote a mida real

Una mona del cuiner Alberto Chicote a mida real és la nova creació de Lluís Muixí, que s'exposa des de dijous passat a l'aparador de la pastisseria Muixí de Balaguer. També estan fets de xocolata els productes alimentaris que acompanyen Chicote en aquest muntatge, com ara el pernil o els bistecs. Aquest pastisser sorprèn cada any veïns i forans amb mones curioses i espectaculars, com la que va fer l'any 1992 de la Sagrada Família i que exposa al pis de dalt de la pastisseria, juntament amb altres creacions fetes al llarg dels anys. Algunes de les seves mones s'exposen al Museu de Rute, a Còrdova, com la Giralda o l'Alhambra. Lluís Muixí dedica molt de temps a les seves creacions. Ho fa, explica, "a estones lliures" perquè li agrada. El Chicote no és el primer cuiner que reprodueix en una mona, ja que anteriorment va fer el Carlos Arguiñano. El motiu d'haver escollit enguany el Chicote és que "m'han dit que estava de moda i que treballa molt bé, i aquesta gent s'ha de promocionar i protegir", ha dit.

Lluís Muixí és molt conegut a Balaguer i els veïns esperen amb interès cada any per aquestes dates saber amb quin personatge els sorprendrà. La Remei Pasqual assegura que les mones de la pastisseria Muixí ja són una tradició. "Des que sóc petita, de tota la vida que recordo que fa figures de xocolata. Ha fet el Cantinflas, molts jugadors del Barça o la Sagrada Família. També ha fet algun polític per ser una mica punyent", explica.

El pare de Lluís Muixí, del mateix nom, obre la pastisseria Muixí el 1935 i cap als anys cinquanta l'actual gerent i propietari comença en l'aprenentatge del món de la pastisseria amb el seu pare. Ha treballat al costat dels millors pastissers de Catalunya i 28 anys a Sant Sebastià. Actualment regenta la pastisseria del seu pare a Balaguer i dona classes a l'Escola del Gremi Provincial de Barcelona.