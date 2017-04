Cinc influencers que has de seguir per vestir amb estil

Els anomenats 'influencers' cada cop tenen més tirada entre joves i no tan joves. Cada vegada més empreses recorren a aquests professionals perquè influeixin als seus potencials compradors a l'hora de prendre una decisió, des de comprar un determinat producte a vestir d'una determinada manera o visitar una pàgina web.

En aquest sentit, els 'influencers' se'ls pressuposa la seva capacitat per influir en els seus seguidors, una cosa molt apreciat per les empreses, que cada vegada aposten més per aquesta nova estratègia de màrqueting en línia que té el seu terreny d'acció en els blocs i les xarxes socials, principalment Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube i snapchat. I és que aquests professionals compten entre els seus seguidors amb un plus de credibilitat molt apreciat per les companyies, que a través d'ells poden arribar al seu 'target' d'una manera més directa, millor segmentada i amb menys 'desconfiança'. Tot això ajuda a que els seus missatges siguin més eficients des del punt de vista comercial.

Per les seves característiques, són multitud els àmbits en què els 'influencers' estan guanyant terreny. En alguns d'aquests sectors la seva presència està ja plenament consolidada. És el cas de la moda, on aquests professionals s'han convertit en autèntics 'gurus' que compten amb milers de seguidors a les xarxes socials i que s'han convertit en una figura imprescindible per promocionar les marques d'una forma menys 'invasiva', per presentar les novetats i tendències i fins i tot per comunicar i interactuar amb els clients d'una manera molt més efectiva.

En aquestes línies et presentem a sis 'influencers' espanyols -més enllà de Paula Echevarria o Sara Carbonero- capaços de crear tendència i als que has de seguir si vols vestir amb estil.

Alexandra Pereira. Nascuda a Vigo el 1988, el seu alter ego en les xarxes socials és Lovely Pepa, una marca en si mateixa amb la que acumula milers de visites cada dia al seu bloc, a més de 1,4 milions de seguidors en el seu Instagram. Per la seva banda, el seu perfil a YouTube compta ja amb 65.000 subscriptors i els seus vídeos estan a punt d'arribar a 4 milions de reproduccions.



Ángela Rozas. Aquesta és la jove que s'amaga darrere de Madame de Rosa. Es tracta d'una infermera nascuda a Madrid el 1982 i per a qui la moda és la seva passió. Amb 335.000 seguidors al seu compte d'Instagram, els orígens del seu bloc es remunten al 2011. Looks tribals, estil francès, tocs eivissencs i peces més típics són algunes de les senyes d'identitat de Madame de Rosa, un nom que va sorgir perquè la seva mare va viure part de la seva vida al país gal i perquè ella se'n va anar a treballar com a infermera a Lió després de graduar-se, abans de tornar a Madrid. D'aquí ve el de Madame, mentre que Rosa és per la unió dels seus cognoms (Rozas Sáiz).

Gala González. Nascuda fa 31 anys, aquesta gallega resident a Londres des de fa una dècada va ser una de les primeres 'bloggers' amb repercussió i projecció internacional. Neboda d'Adolfo Domínguez, va ser el 2007 quan va decidir compaginar les seves tasques com a dissenyadora creativa a l'empresa del seu oncle amb la seva passió per la moda. D'aquella fase inicial va néixer el seu bloc, Amlul, convertit avui en un referent i al qual la prestigiosa influencer ha afegit la seva presència a les xarxes socials, on per exemple compta amb gairebé 800.000 seguidors a Instagram. Formada a Central Saint Martins (Londres), mai falla com a convidada per alguna marca a la Setmana de la Moda de Nova York.

Aida Domènech. Nascuda a Badalona el 1989, és més coneguda com Dulceida, un àlies sota el qual s'amaga una influencer que compta amb 1,7 milions de seguidors a Instagram. No menys popular és el seu canal de YouTube, creat el 2010 i en què ja compta amb ni més ni menys que 1,15 milions de subscriptors. Per la seva banda, els seus vídeos acumulen ja més de 105 milions de reproduccions.

Els seus inicis es remunten al 2009, quan amb només 20 anys va decidir convertir en realitat el seu somni de crear un bloc en el qual comentar els seus estilismes preferits. Des de llavors, el seu compte de seguidors no ha deixat de créixer, igual que reconeixements com el que la va portar a guanyar en el seu dia el premi Europeu 2Best Style Fashion Bloc "a Berlin Fashion Week.

Sara Escudero. Darrere d'aquesta asturiana està 'Collage Vintage', un bloc que li ha permès fer realitat i conjugar les seves dues passions: la moda i viatjar.