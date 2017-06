Què li passa a la veu a Miguel Bosé?

El cantant Miguel Bosé va visitar el programa 'El Hormiguero' per presentar la seva gira 'Estaré,' que va arrancar a Mèxic i que va a recórrer gran part d'Espanya, a més d'Estats Units i algunes zones del Carib.

Als 61 anys va sorprendre no només pel seu extravagant look. "Passa el temps i segueixes sent el tio més cool que conec, ...", li va dir el presentador a l'artista, que va acudir al plató amb pantalons negres de quadres, una dessuadora a ratlles negres, una americana i els ulls maquillats.

Però el que realment va cridar l'atenció a les xarxes socials va ser el to que el cantant durant tota l'entrevista. Un timbre de veu que no és l'habitual de l'artista.

Miguel Bosé va parlar amb Motos dels nous cantants, l'educació dels fills i fins i tot la situació de Veneçuela. A més, Pablo Motos li va lliurar en directe el 'Disc d'Or' de l'edició del seu disc d'aquesta gira.