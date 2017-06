Trucs per refredar casa teva si no tens aire condicionat

L'aire condicionat s'ha convertit en el nostre millor aliat per sobreviure a les altes temperatures de l'onada de calor que travessa aquests dies el nostre país. Però les cases que no compten amb aquests aparells poden esdevenir un autèntic forn si no aconseguim espantar la calor que s'instal·la en elles.

Ja sigui per motius econòmics o de salut, molta gent decideix prescindir de l'aire condicionat a la llar. Si aquest és el teu cas, aquí et mostrem set petits trucs que t'ajudaran a refrescar la casa i fer més suportable l'onada de calor.



1. Mantenir les persianes baixades i les cortines tancades

Un cop ventilada la casa amb l'aire de la nit o primera hora del matí, el més fresc del dia, haurem de baixar les persianes i tancar les cortines per evitar que el sol incideixi amb força a les finestres i que l'aire de l'interior adquireixi la mateixa temperatura que el carrer.

Cal apostar per les cortines de colors clars i teixits lleugers perquè no es concentri en elles radiació solar. Si tens un balcó, la millor solució és instal·lar un tendal per evitar el sol.



2. Atenció als teixits

No només les cortines han de ser lleugeres i de tons clars. Si el que busques és refrescar la teva casa, un dels trucs més senzills és canviar els llençols, cobrellits o fundes per les butaques i sofàs per teixits blancs o de colors clars i suaus com la seda, el cotó o el lli.

3. El truc més efectiu: un ventilador i gel

Amb un ventilador, gel i sal es pot aconseguir un substitut casolà de l'aire condicionat tradicional. Col·loquem un bol de metall amb gel i sal davant d'un ventilador, si és possible en els marcs de les finestres dirigint l'aire cap a l'interior de l'habitació. La sal farà que li aigua gelada estigui per sota del punt de congelació.



4. Evita encendre els electrodomèstics

Els electrodomèstics són fonts de calor que carreguen l'ambient sense que ens adonem. Encara que alguns com la nevera o l'ordinador siguin imprescindibles, cal evitar altres com el rentaplats, la planxa, el forn o fins i tot la televisió a les hores centrals del dia.

5. Crear corrents d'aire naturals

Aquelles finestres per les quals surt l'aire s'han d'obrir completament, procurant que siguin sempre les que donen directament al carrer. Per contra, les finestres per les quals entra l'aire les hem d'obrir només una mica. En aquest cas han de ser les que donen a patis interiors, on l'aire és menor.

D'aquesta manera aconseguim que es generin corrents d'aire naturals en l'habitatge, en entrar per una finestra i sortir per un altre.



6. Els ventiladors de sostre

Si a casa teva tens un ventilador de sostre és possible que ja sàpigues que aquests aparells necessiten ser regulats dos cops l'any, però no està de més recordar-ho. A l'estiu les pales han de girar en el sentit contrari a les agulles del rellotge per impulsar cap avall un corrent d'aire capaç de refrescar l'ambient. Per contra, a l'hivern aquests ventiladors han de girar cap a la dreta per desplaçar l'aire calent que es acumular al sostre per tota l'habitació.



7. Plantes contra la calor

Algunes plantes com les heures o les enfiladisses ajuden a que el sol incideixi menys sobre la casa i que entri menys calor si les col·loquem en les parets del balcó. A l'interior de l'habitatge podrem refrescar l'ambient amb les plantes de fulles verdes i de grans dimensions.