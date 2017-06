Cristina Pedroche debuta com a model de banyadors

La passarel·la internacional de Gran Canària Moda Càlida va acomiadar aquets dissabte la seva vintena edició amb l'esperat debut en el mon de la passarel·la de Cristina Pedroche, una de les presentadores més populars de la televisió, que va lluir una de les propostes de bany de la firma Gran Canària Calima Swimwear. També la prestigiosa firma Custo Barcelona es va estrenar a la passarel·la de Gran Canària i la seva desfilada va estar precedida per la projecció del treball de Manuel M. Velasco per al projecte audiovisual FashionLins, protagonitzat per Kira Miró i amb dissenys de Custo inspirats en diferents paisatges de Gran Canària.

Aquest va ser el punt i final a tres intenses jornades al Palau d'Expomeloneras, que van arrencar dijous passat i per on van desfilar les noves creacions per a la primavera-estiu 2018 de 28 firmes, 15 consagrades i 13 nous talents.

La jornada de cloenda es va allargar des del matí fins a la nit, amb les desfilades de 12 firmes infantils i altres 11 firmes corresponents a sis dissenyadors veterans de Moda Càlida i cinc convidats, A més, també es va fer entrega dels premis Heineken als millors models femení i masculí, que van recaure en Evelyn Yáñez i Toby James.