Les tovalloles-pareo per anar a la platja o a la piscina amb estil

Ara que ja tenim la calor aquí, és el moment de posar color a les escapades a la platja amb una tovallola-pareo. Regió7 ofereix dos productes diferents per gaudir amb estil del bon temps. La tovallola-pareo destaca per la seva doble funcionalitat, ja que, d´una banda, és un pareo i, de l'altra, una tovallola de rus. A més a més, es pot escollir entre tres colors diferents: blau, rosa i verd. Fa 95x170 cm. D'altra banda, per anar a la moda no hi ha res com les tovalloles rodones amb un estampat de mandales en tons blaus o liles. Tenen un diàmetre de 170 cm. Totes són de cotó 100%.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir les tovalloles-pareo al preu de 12,95 euros cada unitat i les rodones, a 17,95 euros cadascuna. En canvi, els subscriptors poden beneficiar-se d´un descompte i aconseguir els pareos per només 11,95 euros cadascuna, i les rodones, a 16,95 euros cada unitat. Es poden comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.