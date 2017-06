Messi-Roccuzzo: l'intrigant 'casament de l'any' que se celebrarà aquest divendres

El futbolista del FC Barcelona Lionel Messi contraurà matrimoni demà al seu Rosario natal amb Antonela Roccuzzo, amb qui té dos fills, Thiago (4 anys) i Mateo (1), un esdeveniment que els mitjans locals cataloguen com "el casament de l'any" i que ha generat gran intriga pels pocs detalls revelats.

La notícia de l'enllaç de Messi, que dissabte passat va complir 30 anys, i Roccuzzo, de 29, es va conèixer a final de l'any passat. Des d'aleshores, els fanàtics de 'La Pulga' han anat assabentant-se dels detalls amb comptagotes. No obstant això, sempre hi ha hagut certesa: el casament seria a l'Argentina, precisament a Rosario, ciutat natal de tots dos.

Messi i Roccuzzo es coneixen des de petits. Ella és la cosina de Lucas Scaglia, un dels millors amics de la infància del capità albiceleste i, aleshores, company d'aquest en les infantils de Newell's Old Boys. Van seguir en contacte quan el davanter va emigrar a Espanya el 2000 i ja el 2009, durant una entrevista amb un canal de televisió català, Messi va admetre tenir una "nòvia" que vivia a l'Argentina. Poc després, Roccuzzo se'n va anar a viure amb ell a Espanya.

El 2 de novembre del 2012 va néixer Thiago, el primogènit de la parella. A aquest li va seguir Mateo, nascut l'11 de setembre del 2015. Messi i Roccuzzo van decidir mantenir l'hermetisme que els caracteritza fins i tot amb el casament. La principal intriga, al principi, va ser la data.

El lloc elegit per donar el "sí, vull" també va revelar als fanàtics de 'La Pulga' i a gran part de la premsa. Malgrat els rumors que indicaven que la parella passaria per la Catedral de Rosario, van decidir realitzar únicament una unió civil i una festa al complex City Center Rosario, ubicat al sud de la ciutat de Santa Fe. La unió civil es farà a les 19.00 hora local (22.00 GMT). Després la parella i els assistents es traslladaran a un saló contigu per a la celebració.

La llista d'invitats va ser, i segueix sent, un misteri. La presència, o no, de Diego Maradona va ser el tema que va revelar als fanàtics del futbol. La presència, o no, de Shakira, parella de Gerard Piqué, company de Messi en el Barcelona, va mantenir en suspens les revistes del cor. Finalment, Maradona no hi serà, però sí la cantant colombiana. També ho estaran figures de la talla de l'uruguaià Luis Suárez, el brasiler Neymar, els argentins Javier Mascherano i Ángel Di María i l'espanyol Cesc Fàbregas, entre molts altres consagrats futbolistes.

El complex en el qual es farà el casament i on s'allotjaran els convidats està ubicat en una de les zones més perilloses de Rosario. La seguretat dins del recinte estarà a càrrec d'una empresa privada contractada especialment per a l'ocasió, mentre que l'aeroport, els principals accessos al Rosario City Center i altres punts estratègics seran protegits per un fort operatiu policial.