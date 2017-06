La tècnica amb la que sempre triomfaràs en una entrevista de treball

Estàs buscant feina i, després de preparar un currículum que cridi l'atenció dels seleccionadors i acompanyar-lo de les millors referències i una elaborada carta de presentació, has aconseguit que et facin anar a una entrevista de treball. Enhorabona!

Però ara no t'adormis. Encara et queda la fase crítica del procés de selecció, l'entrevista personal, i tingues per segur que tu ets una opció de les altres tres, cinc o quinze que estudien els reclutadors.

Per decantar-se definitivament per un d'ells, els responsables de recursos humans sempre voldran veure què tal es desenvolupen els candidats en una conversa formal. Està clar que per molt bo que sigui el currículum, no poden arriscar-se a acceptar algú sense haver posat a prova les dots comunicatives del sol·licitant.

L'entrevista laboral és un procediment molt codificat, en què l'entrevistador voldrà demanar el major volum d'informació possible. És probable, doncs, que apliqui una entrevista de tipus BEI. Aquestes sigles responen a les inicials de Behavioural Event Interview: Entrevista d'Esdeveniment Conductual.

Distingiràs que està recorrent a aquesta tècnica si et fa moltes preguntes del tipus "Descriu-me ...", "Explica'm ...", "Posa un exemple de ...". D'aquesta manera es fixarà en la teva manera de respondre per determinar si ets posseïdor de les habilitats que busca pel que fa a la comunicació, el tracte i l'actitud.

Però de la mateixa manera que l'entrevistador té el seu mètode d'obtenció d'informació, l'entrevistat pot fer ús d'una estratègia per contestar de la manera ideal a aquest tipus de qüestions i complir les seves expectatives.

Es diu el mètode STAR, pels quatre fronts que cobreix: Situació, Tasca, Acció i Resultat. Posem per cas que et pregunta per un assoliment del que fas gala al teu full de vida.

Situació: Has de posar en situació al teu interlocutor, demostrar que ets un bon narrador i que et fas entendre bé. No t'oblidis de donar la informació imprescindible perquè quedin clares les "6 w" (què, qui, on, quan, com i per què). Si a més adornes el relat i et recolzes en una bona comunicació no verbal (gestos, entonació, etc.), molt millor.

Tasca: Identifica clarament per què el mèrit d'haver solucionat aquella situació et pertany, quin grau de responsabilitat vas tenir en aquell èxit. Si va ser només teu o si és un remei al que vareu arribar treballant en equip.

Acció: aquesta fase es refereix a com vas trobar la solució del problema i per què, justificant-la. Si en l'anterior pas et vas posicionar com una peça imprescindible, per molt humil que siguis, ara no utilitzis el plural majestàtic. Si vas ser tu el que va aconseguir l'assoliment, parla en primera persona sense pudor. Jo vaig fer això, jo vaig actuar així. Jo, jo, jo.

Resultat: Fes referència ara als resultats positius que va tenir com a efecte la teva intervenció. Si tens dades per quantificar-lo, posa'ls per donar solidesa als teus arguments, i si no, comenta quin ensenyament o moralitat vas aprendre d'aquella situació.

Portant ben preparades les preguntes que podria fer-nos el seleccionador, i aplicant bé el mètode STAR, hauríem de ser capaços en uns pocs instants d'estructurar un relat que permeti demostrar les nostres dots com a comunicadors. Amb una mica de pràctica prèvia, evitarem quedar-nos en blanc i posarem complicat a l'entrevistador valorar-nos negativament.