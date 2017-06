El nou 'look' de Pep Guardiola triomfa a la xarxa

Pep Guardiola té nou 'look'. L'entrenador bagenc del Manchester City segueix lluint un cap perfectament rasurat, però s'ha deixat unes patilles que han desfermat furor a twitter en forma de 'memes' i acudits de tota mena.



Veurem si es tracta d'un aspecte passatger o si el veiem la temporada vinent a la Premier amb una imatge que ha estat comparada amb la del mític bandoler Curro Jiménez.





Whoever told Pep Guardiola that this is a good look is not a friend. Looks like a disgraced glam rocker pic.twitter.com/StLJmEUiP8