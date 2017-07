Trucs casolans per treure el greix dels tuppers

Vivim una vida cada vegada més atrafegada. Passem molt temps treballant fora de casa i moltes vegades ens veiem obligats a menjar fora. Un entrepà o un restaurant són una bona opció per a un dia, però no sempre podem permetre'ns-ho. La solució: el tàper. A qui no li agrada un bon tàper ple del nostre menjar preferit?

No obstant això, el tàper també té les seves coses. Qui no ha hagut de fregar i fregar per eliminar les taques de greix del tàper? Per més que els netegis, queden igual. Et mostrem quatre senzills trucs casolans perquè els teus tàpers quedin lluents cada vegada que els usis:

1. La majoria de les vegades que preparem el nostre menjar per endur-nos-el a la feina o a la platja hi aboquem el menjar just després de fer-lo, és a dir, calent. Això és un gran error. Hem d'esperar-nos fins que el menjar es refredi per ficar-lo al recipient. D'aquesta forma evitarem que les olors quedin impregnades en el tàper.

2. Quan elaborem plats que continguin salses, el millor és escampar una mica d'oli en el recipient abans d'abocar-hi el menjar. D'aquesta manera, la salsa no es quedarà enganxada i no haurem de fregar dues vegades per eliminar les restes de menjar.

3. A l'hora de netejar el tàper, escampar una mica de suc de llimona barrejada amb aigua calenta i deixar actuar. El greix situat en les parets del recipient es desenganxarà amb més facilitat. A continuació, ho fregarem amb sabó com fem habitualment.

4. Un altre truc important que has de saber és, una vegada rentat el tàper, deixa'l assecar a l'aire lliure abans d'usar-ho de nou.