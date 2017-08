Futbolistes, professors, policies o youtubers, les professions a les quals aspiren els nens

El 20,3% de les nenes espanyoles afirma que triaria ser professora en el seu futur laboral, mentre que un 18,2% dels nens optaria per ser futbolista, si bé es colen professions lligades a les noves tecnologies, com youtuber, que ho voldrien ser un 5,1% dels nens, segons les dades que desprèn la XIII Enquesta Què vols ser de gran?, elaborada per Adecco.

L'estudi, realitzat a gairebé 2.000 nens i nenes espanyols d'entre 4 i 16 anys, mostra que aquest any la professió de futbolista per als nens recupera el lideratge com la més desitjada (18,2%), després que l'exercici passat cedís el lloc a la de policia, que torna a ser segona (15,3%).

A continuació, se situa en tercer lloc la professió de mestre (6,4%), i en quart lloc es col·loca l'opció d'aquells que el dia de demà volen ser youtubers (5,1%), una professió que va sorgir fa pocs anys i que ja està en el top 5 de les més estimades pels nens, escalant cinc llocs respecte a l'anterior edició. Li segueixen les professions de bomber (4,2%), informàtic (3,8%), enginyer (3,8%), veterinari (3,4%), metge (2,5%) i actor (2,1%).

Per la seva banda, les nenes volen ser professores, en ser triada per una de cada cinc enquestades, en línia amb la tònica de l'enquesta des del seu inici fa 13 anys. A continuació volen ser doctores (11,3%), veterinàries (6,6%), perruqueres (4,7%) i cantants (3,9%). Altres professions que atreuen les nenes espanyoles són les d'actriu (3,1%), infermera (2,7%), policia (2,7%), fotògrafa (2,3%) i dissenyadora de moda (2%).

Malgrat la diferència de professions entre nens i nenes, en conjunt coincideixen en el que no volen ser el dia de demà. Un any més, tots dos sexes afirmen que no volen ser polítics (30,3% elles; 27,9% ells), seguit dels que no volen ser escombrariaires (16,6% les nenes; 18,3% els nens).



Esportistes i cantants, els millors caps

Quant als seus caps ideals, per a un 47,4% d'ells un esportista famós seria el seu cap preferit, seguit d'alguna figura del món de la música (15,3%) o d'algun influencer (6,5%), així com actors (5,6%) i polítics (4,7%), mentre que per a elles, una figura del món de la música (45,9%) seria el seu cap perfecte, seguit per una persona procedent del món de l'esport (14,1%), algun actor o actriu (10%), un familiar o el seu professor (5%) o un personatge de dibuixos animats (3,2%).

Entre els nens espanyols, el futbolista argentí Leo Messi (13%) seria el seu cap ideal, seguit de Cristiano Ronaldo (10,6%). A continuació, els nens preferirien ser els seus propis caps (6%), estar a les ordres del youtuber conegut com El Rubius (3,2%) o a les del futbolista Sergio Ramos (2,8%).

L'entrenador del Reial Madrid, Zinedine Zidane (2,3%); el cantant Enrique Iglesias (1,9%); el tennista Rafa Nadal (1,9%); el cantant David Bisbal (1,4%) i el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy (1,4%) completen els primers llocs dels caps més votats pels nois.

Per a les nenes espanyoles, la cantant colombiana Shakira seria la seva millor opció (6,8%); seguida per la idea que elles volen ser les seves pròpies caps (6,4%).

A continuació, apareix el davanter portuguès Cristiano Ronaldo (5,5%), alguna de les integrants del grup musical Sweet California (4,5%), els cantants David Bisbal (3,2%), Ariana Grande (2,7%) i Enrique Iglesias (2,3%); l'actriu Emma Watson (1,8%), i els intèrprets Malú (1,8%) i Manuel Carrasco (1,8%).