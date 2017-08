Les opcions per seguir la pluja de Perseides d'aquest cap de setmana

L'activitat de les Perseides, també conegudes com a 'Llàgrimes de Sant Llorenç', es produeix aquest any entre el 17 de juliol i el 24 d'agost. El màxim volum d'activitat s'espera entre les 14.00 UT (temps universal, una hora més a Canàries i dues a la Península) del 12 d'agost i les 02.30 UT del 13 d'agost. A Europa, per tant, la nit del 12 al 13 d'agost serà el millor moment per a l'observació de la pluja d'estrelles. Per veure-les el millor possible cal allunyar-se de les grans ciutats, on els llums tapen la brillantor del cel, i dirigir la mirada en direcció nord-est, per sobre de l'equador.

La Lluna minvant, il·luminada al 70%, apareixerà a la segona meitat de la nit i dificultarà l'observació dels meteors. De mitjana, un observador podrà veure un meteor cada cinc minuts, alguns d'ells molt brillants, per les seves altes velocitats d'entrada en l'atmosfera. Per veure els lluminosos meteors és important situar-se en un lloc fosc, sense contaminació lumínica, i amb l'horitzó clar.

Segons comenta Miquel Serra-Ricart, astrònom de l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC), "fins i tot amb la Lluna il·luminant el cel, la intensitat de les Perseides està assegurada amb una activitat en el seu màxim que es manté alta i aproximadament constant -entre 70 i 130 meteors/hora- en els últims deu anys". "Aquest any ens perdrem les Perseides més febles, però els meteors brillants seguiran oferint un bonic espectacle", va afegir.



Una pluja amb història



Els anomenats 'estels fugaços' són en realitat petites partícules de pols de diferents mides, algunes menors que grans de sorra, que van deixant els cometes --o asteroides-- al llarg de les seves òrbites al voltant del Sol. El núvol de partícules resultant (meteoroides) del 'desglaç' produït per la calor solar es dispersa per l'òrbita del cometa i és travessada cada any per la Terra en la seva òrbita al voltant del Sol. Durant aquesta trobada, les partícules de pols es desintegren en entrar a gran velocitat en l'atmosfera terrestre, creant els coneguts traços lluminosos que reben el nom científic de meteors.

L'activitat de les Perseides es situa al voltant dels 100 meteors/hora, segons els càlculs dels models estàndards, i té com a origen el cometa Swift-Tuttle, descobert l'any 1862. En els anys propers al periheli de Swift-Tuttle, és a dir, els anys en què hi ha una major aproximació al Sol, l'activitat pot créixer fins als 400-500 meteors / hora, a causa de l'alta densitat de meteoroides que envolten i acompanyen al cometa. L'últim periheli de Swift-Tuttle va ser el 1992 i el següent serà a 2126.

Les Perseides són conegudes pels seus 'esclats d'activitat' provocats per la influència gravitatòria dels gegants del Sistema Solar --Júpiter i Saturno-- sobre els núvols de pols --nubes de meteoroides-- despreses pel cometa en el passat. En 1839, l'observador alemany Eduard Heis va comptabilitzar per primera vegada la taxa màxima de les Perseides: 160 meteors / hora. Fins 1858, va fluctuar entre 37 i 88 meteors / hora. En 1920, les Perseides van arribar a 200 meteors / hora i a 187 el 1983.

Durant l'any 2016 es van complir les prediccions de l'astrònom rus Mikhaïl Maslov aconseguint una activitat de 200 Perseides per hora (ZHR) a causa del 'efecte-Júpiter'. Les previsions per aquest any són més conservadores, encara que Maslov parla d'una activitat de Perseides per sobre de la mitjana.



En directe



El portal sky-live.tv, en col·laboració amb el projecte europeu STARS4ALL, emetrà en directe la pluja d'estrelles de les Perseides des de l'Observatori del Teide (Tenerife) i el Parc Astronòmic del Montsec (Lleida), una proposta que també inclou activitats educatives per a estudiants.

El temps total de la retransmissió de les Perseides a través d'sky-live.tv serà de 60 minuts. El portal començarà a emetre el 12 d'agost, entre les 22.00 i 23.00 UT (agost 13 00.00-01.00 CEST, 12 ago 23.00-24.00 Canàries).

Tres centres espanyols de Supercomputació, el Centre Extremeño de Tecnologies Avançades (CETA-CIEMAT), el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC) col·laboraran en la distribució de la retransmissió del portal web (sky -live.tv).