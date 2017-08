Cinc trucs per allunyar els insectes de casa teva

Segur que alguna vegada t'has topat a la teva llar amb algun insecte. La solució més comuna per acabar amb aquests inquilins no desitjats és utilitzar pesticides comercials. No obstant això, aquests compostos contenen substàncies químiques que no només són perjudicials per als insectes, sinó també per la teva salut.

Diversos estudis sobre aquest tema han relacionat l'ús d'aquests compostos amb l'aparició de problemes en el sistema nerviós, a més de problemes pel creixement dels més petits de la casa.

Et proposem cinc formes per acabar amb els insectes de forma ràpida, econòmica i que no perjudiqui la teva salut ni a la de la teva família:



1. Encens i espelmes

L'encens a basa de plantes o olis essencials ajuden a eliminar els petits insectes. Col·loca'ls en diferents zones de la teva llar, inclòs el jardí o terrassa. En defecte d'això, també pots utilitzar espelmes aromàtiques a l'interior de casa teva.

Alguns d'aquests encensos contenen oli de citronel·la. Aquest és molt eficaç i allunya de forma ràpida als mosquits per la seva olor. A més, no és tòxic per al teu organisme.



2. Ramet de romaní i menta

Uns dels insectes més temuts per les seves picades són les vespes. Per fer que desapareguin pots penjar rams d'herbes com a romaní o menta prop de racons, reixes o esquerdes. Aquests llocs són espais on solen aparèixer.

3. Acaba amb la humitat

Un dels racons de la nostra llar on més insectes podem trobar-nos és al bany. El motiu principal és que aquestes bestioles es reprodueixen en ambients humits.

Si en el teu bany sols trobar-te amb insectes, pot ser que el que necessitis sigui eliminar la humitat. Arreglar les petites fuites d'aigua, augmentar la ventilació, segellar les obertures de les canonades i forats a les parets. Després, netejar bé el bany per assegurar-nos que no quedin ous d'aquests insectes en algun racó.

Si segueixes aquests senzills passos, no només acabaràs amb els insectes a la teva llar, sinó també amb la floridura o les humitats.



4. Cítrics

La majoria dels insectes no suporten l'olor dels cítrics. Per aquest motiu són útils per evitar la seva molesta aparició.

Talla les peles d'aquestes fruites en petits trossets i posa'ls en aquells llocs de la teva llar on sols trobar-te insectes.

5. Canyella per acabar amb els mosquits

A l'estiu, les altes temperatures atreuen els mosquits. Descobreix com eliminar-los de forma natural i no perjudicial per a la salut abans que et piquin.

La canyella desprèn una olor molt desagradable per als mosquits que farà que marxin ràpidament. L'única cosa que has de fer és barrejar mig litre d'oli de canyella amb mig litre d'aigua. Col·locar la mescla en un flascó amb polvoritzador i fer servir aquesta barreja en comptes del teu insecticida habitual.