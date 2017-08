Milions de persones, testimonis directes de l'eclipsi solar total un segle després

La Lluna va tapar al Sol aquest dilluns en el primer eclipsi total en gairebé un segle que va poder observar-se en les dues costes dels Estats Units, on milions de persones miraven amb sorpresa al cel a través d'ulleres protectores, telescopis i càmeres.

El primer eclipsi total en un segle que va recórrer els Estats Units de costa a costa va inspirar propostes de matrimoni, va promoure reunions familiars i descansos del treball per presenciar amb sorpresa un dels fenòmens més rars del cosmos.

Joseph Fleming, de 43 anys, es va agenollar en la foscor prop del port de Charleston, en Carolina del Sud, i li va demanar a Nicole Durham que es casés amb ell. "El Sol, la Lluna i el meu amor, tot en una línia recta", assenyala Fleming rient, després que Durham, de 40 anys, li va donar el sí.

Després de setmanes d'expectació, la imatge de la silueta de la Lluna passant directament enfront del Sol, esborrant tot excepte una corona de llum, va suscitar crits i 'visques' en els espectadors que es van reunir en Depoe Bay, en l'estat d'Oregon.

Fins i tot el president Donald Trump va sortir a una balconada de la Casa Blanca per veure l'eclipsi, però ho va fer breument i sense ulleres protectores, la qual cosa pot provocar dany ocular, davant la qual cosa un assessor li va cridar: "No miri!"



La major audiència de la història humana

L'esdeveniment astronòmic ha generat la major audiència en la història de la humanitat si es consideren als espectadors de xarxes socials i televisió, segons experts.

Uns 12 milions de persones viuen a la zona de 113 quilòmetres d'ample i 4.000 quilòmetres de llarg on es va observar el fenomen aquest dilluns. A més, diversos milions van viatjar a l'àrea per tenir una vista privilegiada.

Així, en la granja Roshambo ArtFarm de Sheridan, a Oregon, la gent va apuntar amb les seves càmeres al cel mentre la Lluna recorria lentament el seu camí enfront del Sol del migdia, la qual cosa va refredar l'aire.

"Tinc molta sort d'estar aquí avui", afirma Jason Davis, de 29 anys, qui es va casar el dissabte i va decidir detenir-se a Oregon per l'eclipsi. "És genial, em va sorprendre el canvi de temperatura", agrega.

L'eclipsi va ser total a Oregon a les 17.15 hores GMT i va començar a marxar lentament cap a l'est. El fenomen va finalitzar a les 18.49 GMT prop de Charleston, on espectadors es van reunir en el port.

L'última vegada que es va veure un espectacle semblant, des de la costa del Pacífic a la de l'Atlàntic va ser el 1918. L'últim eclipsi total de Sol als Estats Units va ocórrer el 1979. En altres parts d'Amèrica del Nord es va veure un eclipsi parcial de Sol.

L'emoció per l'esdeveniment astronòmic va portar al fet que la cançó 'Total Eclipsi of the Heart' de Bonnie Tyler al primer lloc entre les descàrregues de la plataforma iTunes d'Apple, 34 anys després del seu llançament.