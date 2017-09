El diari Regió7 apropa els seus lectors als grans mestres de l'òpera

Regió7 posa en marxa, a partir del proper dissabte dia 30 de setembre, una excel·lent col·lecció d´un llibre i cinc CD amb una selecció dels grans mestres de l´òpera. Per només 5,95 euros es podrà adquirir, als quioscos, el col·leccionable més el diari.

En total, la campanya consta de 9 entregues, compostes d'un llibre de 80 pàgines més 5 compactes amb algunes de les millors òperes de cadascun dels autors.

El col·leccionable no només té l'interès de reunir compositors de la talla mundial de Bizet, Mozart, Verdi, Wagner, Puccini i Txaikovsky, sinó que, a més, cadascuna de les òperes és un enregistrament de primer nivell, en un concert històric. Així, per exemple, el lliurament dedicat a Donizetti inclou 5 CD d'òperes. I cadascuna d'elles constitueix un enregistrament únic, que farà les delícies dels amants del gènere líric. Així, Verbigràcia, L'elixir d'amore, de Donizetti, és interpretat aquí per Josep Carreras en un enregistrament realitzat a Londres, a Covent Garden, amb l'orquestra i cor de la Royal Opera House, sota la direcció de John Pritchard el 1976. La qualitat dels intèrprets, tenors i sopranos, s'uneix al mestratge de les orquestres i músics que toquen les peces. Per exemple, en el capítol dedicat a Puccini, el lector gaudirà de La Bohème, en les veus de Luciano Pavarotti i Ileana Cotrubas, entre altres grans artistes, en el concert celebrat el 1979 a la Scala de Milà, amb l'orquestra i el cor d'aquest insigne teatre sota la direcció de Carlos Kleiber. Grandes maestros de la ópera es distribuirà tots els dissabtes i arrencarà amb Bizet i altres grans mestres francesos. Els lectors s´enduran el llibre de 80 pàgines i 5 CD amb les òperes: Carmen, Faust, Lakmé, Els contes de Hoffmann i Pélleas i Mélisande. Cada llibre comença amb una breu biografia de l'autor i, tot seguit, passa a analitzar cadascuna de les òperes seleccionades.