Letizia sorprèn amb un canvi d'estil

Letizia va sorprendre en un dels seus últims actes amb un canvi d'estil tant en la roba com en el pentinat. Va aparèixer amb un vestit vermell amb aires hel·lènics sense mànigues, escot i com a únic detall un llaç negre a mode de cinturó signat per CH de Carolina Herrera, una de les que ja s'han convertit en la seva signatura de capçalera, i confiant un cop més en el que és el seu color fetitxe.

També va lluir un pentinat nou: un monyo d'efecte despentinat. Com a complements uns senzills stilettos negres a joc amb el clutch i unes arracades chandelier d'estrena.