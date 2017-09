Estalvia temps amb tota tranquil·litat amb l'olla de pressió que t'ofereix Regió7

Regió7 posa a la disposició dels seus lectors i subscriptors una nova promoció d´una olla de pressió amb triple sistema de segurat.

L'0lla de pressió Zermatt està equipada amb un dels sistemes de tancament més segurs en olles ràpides, una tapa flexible amb doble ancoratge i un sistema de tancament hermètic per cuinar amb tota tranquil·litat i d'una forma saludable. La vàlvula de cocció permet l´alliberament controlat del vapor mantenint la pressió de cocció constant i segura. També, la vàlvula de bloqueig impedeix l'obertura de l'olla mentre hi ha pressió, ja que que bloqueja la nansa de la tapa. A més, si per qualsevol motiu la vàlvula de cocció s'obstrueix o no funciona, la de bloqueig deixa sortir el vapor i redueix la pressió.

Gràcies a la junta de seguretat de silicona, si no funcionés cap de les vàlvules, la junta saltaria i alliberaria totalment la pressió interior. L´olla d'acer inoxidable és molt lleugera i té una capacitat de 7 litres. L'utensili és apte per a inducció, gas, vitroceràmica i electricitat. A més a més, el fons encapsulat permet una perfecta distribució de l´escalfor.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir l´olla de pressió Zermatt al preu de 24,90 euros i els subscriptors, per 22,90 euros. Es poden comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.