Segona edició de la jornada boletaire de Regió7 i Castell de l'Areny

Els amants de la gastronomia i la natura tindran l´oportunitat de fusionar les seves dues passions, per segon cop, el diumenge 15 d´octubre en la segona edició de la jornada boletaire a Castell de l'Areny que organitza Regió7 i l´Ajuntament de Castell de l´Areny.

Les activitats començaran a les 9 del matí des del carrer Major fins a la plaça de l'església, amb una passejada a través dels paisatges del municipi a la recerca de bolets i plantes aromàtiques i culinàries típiques del Berguedà.

Seguidament, s´ha organitzat un taller en el qual s'explicarà el procediment de conservació, receptes, condimentació i com aromatitzar olis i licors amb herbes aromàtiques. També, els assistens podran tastar diferents infusions i licors casolans elaborats amb algunes de les plantes recollides. Cal recordar que per assistir al taller cal inscripció prèvia i les places són limitades a 30 persones.

Un cop acabada la caminada es podrà visitar l´església de Sant Vicenç, d'estil romànic, i també l´anisoteca, que manté una de les col·leccions d´ampolles d´anís més grans del món.

Per als amants de la gastronomia s'ha preparat un dinar degustació amb els bolets com a protagonistes i maridat amb vins Solergibert. Per començar, hi haurà uns entrants a base d´amanida de bolets, croquetes de ceps, torradetes d´escalivada amb bolets confitats i patates amb fredolics. De segon, es podrà escollir entre jarret de vedella amb variat de bolets o conill amb rossinyols. Tots els plats seran regats amb una selecció de vins de Solergibert: Pic Solergibert 2016, Toc Solergibert 2016 i Solergibert Cabernet Reserva 2011. A més a més, hi haurà un detall sorpresa gentilesa de Chapea per a tots els assistents al dinar (fins a esgotar existències).

El preu del menú, que inclou el pa, postres i cafè, és de 20 euros els adults i de 12 euros el menú infantil. Els tiquets es poden comprar presencialment a les oficines de Regió7 a Berga i a Manresa a partir d´avui i fins al 13 d´octubre, o fins esgotar existències (només 100 places).