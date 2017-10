Els dinosaures més ferotges de la història arriben a Regió7

Poques criatures hi ha en la història del planeta Terra que hagin deixat una empremta tan profunda, salvatge i perenne com els dinosaures. Ells són els autèntics reis de la prehistòria, per damunt fins i tot de la intel·ligència en evolució dels homes prehistòrics. La voluminosa animalitat dels dinosaures, la seva potència feroç i el seu instint violent i salvatge els ha convertit en uns éssers admirats per la cultura popular de tot el món. En particular, pels creadors i fans del cinema, el còmic i la literatura de ciència-ficció que els va enaltir des del segle XIX però sobretot en el XX i el XXI.

Per descomptat, el seu estudi paleontològic ha donat lloc a milions i milions de folis escrits per investigadors de gairebé totes les universitats internacionals. Per a la cultura popular, des de l'estrena mundial de la pel·lícula Jurassic Park, de Steven Spielberg, el 1993, aquests éssers inabastables es van convertir en elements del màrqueting, l'oci i l'entreteniment de mig món. En particular els nens, probablement hipnotitzats per la grandiositat d'aquests éssers monumentals, senten una atracció irrefrenable per ells. Com Georges, el germà de Peppa Pig, que no se separa mai del seu dinosaure allà on va. Doncs bé, en aquest context social i cultural, Regió7 llançarà a partir del proper dissabte 21 d'octubre una col·lecció amb 11 rèpliques de dinosaures, de 25 centímetres d'amplada per 12 d'alçada, de mitjana, que divertiran els més petits però que també agradaran als col·leccionistes adults.

Aquests ninots, fabricats en resina amb una alta dosi de realisme i de versemblança científica, són articulats i poden canviar de posició en moure les extremitats, el cap i la gola. La primera peça que es lliurarà serà el Deinonychus, un dinosaure molt veloç i àgil. El col·leccionable es compon d´11 de les espècies més ferotges i es podrà adquirir al quiosc habitual per 5,95 euros cada peça més la compra del diari. Els subscriptors poden adquirir-los presentant el carnet del Club al punt de venda i pagant 5,95 euros cada peça. Cada dissabte, una nova entrega dels dinosarures més ferotges de la història. La col·lecció finalitza el 30 de desembre.

Entre la sèrie de terribles criatures que ha seleccionat el diari per als seus lectors hi ha el Brachiosaurus, el Dilophosaurus, l´Iguanodon, el Dimetrodon, el Caudipteryx o el Pteranodon.

Tota una oportunitat de reunir a casa una adorable col·lecció de monstres. Perquè juguin els nens i perquè en gaudeixin els més grans.