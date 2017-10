El jutge rebutja que Pilar Abel sigui filla de Dalí i la condemna en costes

El jutge ha desestimat la demanda de paternitat de Pilar Abel per ser reconeguda com a filla del pintor català Salvador Dalí en destacar que les dues proves d'ADN determinen, sense cap mena de dubte, que l'artista no és el pare biològic de la demandant.

En la sentència, el titular del Jutjat de Primera Instància 11 de Madrid condemna en costes a Pilar Abel per la temeritat que va suposar el fet que, un cop va tenir coneixement del resultat de la prova biològica, contundent en les seves conclusions, ni desistir del procediment en aquest moment ni va demanar a la vista oral que comparegués l'equip que va realitzar la prova si estava en desacord amb els seus resultats.

Consulta la sentència completa del jutge.