Núria Roca respon les crítiques a la "relació oberta" que manté amb el seu marit

Núria Roca i Juan del Val van ser els convidats de l'emissió de dijous d'El Hormiguero. Pablo Motos va aprofitar la visita per parlar d'un capítol del llibre de Juan en el qual revelava que no hi havia res dolent en desitjar a altres persones dins del matrimoni, i on la parella assegurava que mantenien una relació oberta. Unes declaracions per les quals han tingut moltes crítiques, a les que Núria no ha dubtat a contestar.



"Jo no vull tenir una persona al costat que no estigui viva, que no estimi. Jo vull que desitgi. Una altra cosa és que no vulgui estar amb mi. Això sí que no ho perdonaria mai ni jo voldria estar amb aquesta persona. Ara bé, jo crec que les parelles creixen, evolucionen, maduren ... i nosaltres portem molts anys junts. el que hem fet és créixer i fer un aprenentatge com a parella i atrevir-nos a confessar-nos coses pel que fa als sentiments ", confessava Núria Roca al programa, i encara que assegurava que no tenia problemes a reconèixer els secrets del seu matrimoni, sí que ha hagut de respondre després d'un allau de crítiques a les xarxes socials per la seva confessió.



"Respecto totes les opinions i les agraeixo sempre que vinguin des de l'educació i mai des de la prepotència de qui no admet una opinió i una manera diferent d'entendre ... mai se m'acudiria donar per millor el meu pensament, la meva posició o el meu procedir. .. mai se m'acudiria adoctrinar ... en una societat en la que últimament es veu tant pensament únic i tan poca tolerància a la diversitat, estaria bé que tinguéssim tots una miqueta més de respecte, de llibertat i que donéssim menys lliçons de moral ", assegurava Núria en un comunicat en el seu compte d'Instagram, aclarint que sempre parlava des de la sinceritat i afegia:" afegiré, per als més incrèduls, que porto gairebé 20 anys al costat de la persona que més estimo, que més admiro i que més respecto ... i de la mateixa manera em sento jo. " Acabant així amb els rumors sobre el seu matrimoni.