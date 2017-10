Els matrimonis al Berguedà van créixer el 25% l'any passat

El Berguedà és entre les comarques on més va augmentar el nombre de casaments en xifres absolutes durant l'any passat, només per sota de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pla d'Urgell i l'Alt Penedès. En total, es van celebrar 30 enllaços matrimonials més que l'any anterior, amb un augment del 25,6%, molt per sobre de la mitjana catalana, que va ser del 3,8%. Per contra, la Cerdanya és a la cua del rànquing amb una baixada del 36,6% dels matrimonis respecte al 2015, només superada per la Terra Alta (-37,8%).

Pel que fa a la resta de comarques de l'àrea d'influència de Regió7, segons es desprèn de les dades fetes públiques ahir per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el Bages (12,34%), el Solsonès (3,17%) i el Moianès (1,52%) van incrementar els matrimonis l'any passat, mentre que a l'Anoia (-0,68%) i l'Alt Urgell (-6,56%) es va reduir el nombre d'enllaços. En el conjunt de les set comarques hi va haver un total de 1.521 matrimonis, 77 més que el 2015. D'aquests, més del 80% van ser de caràcter civil. El Bages, amb el 89,3%, és la comarca on més casaments civils es van registrar, seguida del Berguedà (85,7%) i el Moianès (85%). En aquestes comarques només es van registrar 10 casaments per altres religions, 7 dels qual van ser al Bages.

En el conjunt de Catalunya l'any 2016 el nombre de matrimonis celebrats és de 28.631, xifra que suposa un augment del 3,8% respecte de l'any anterior. Les comarques amb les taxes brutes de nupcialitat més elevades són el Moianès, amb 5,1 matrimonis per cada 1.000 habitants, seguida del Solsonès amb un 4,9?. En l'altre extrem, la Terra Alta (2,0?) i la Cerdanya (2,5?) tenen les taxes de nupcialitat més baixes.

Dels 1.521 matrimonis registrats a les nostres comarques, 1.479 corresponen a parelles de diferent sexe (que representen el 97,2% del total) i 42 són matrimonis entre persones del mateix sexe (2,7%). Al Bages es van registrar 21 unions entre persones del mateix sexe (9 d'homes i 12 de dones); a l'Anoia 9 ( 4 d'homes i 5 de dones); 4 al Berguedà (2 d'homes i 2 de dones); a la Cerdanya n'hi va haver dos entre homes, la mateixa xifra que al Moianès però entre dues dones; a l'Alt Urgell 3 de dones mentre que al Solsonès hi va haver un casament on els cònjuges eren dos homes. El 2016 el nombre de matrimonis amb almenys un cònjuge de nacionalitat estrangera van ser 222 dels 1.521 que hi va haver en total, el que representa el 14,6%.

D'altra banda, la distribució mensual dels matrimonis a Catalunya mostra que els mesos en què s'han celebrat més matrimonis són el juliol (4.268), el setembre (4.022) i el juny (3.680).