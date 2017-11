Consells per remodelar el bany

La cambra de bany és un espai de la casa on ha de prevaldre la funcionalitat, però el ventall de possibilitats és ampli.

Hi ha molts estils diferents de disseny de bany: el minimalista, amb pocs accessoris; el modern, que utlitza les últimes tendències i tecnologia; el vintage, en molts casos amb peces i mobiliari reutilitzats; i el rústic, amb mobiliari i sanitaris nous però amb un toc retro per evocar el passat.

L'elecció de la ceràmica és un altre aspecte que cal tenir present, i ha d´estar en concordança amb l´estil que triem. Per exemple, si volem un estil minimalista optarem per revestiments blancs de grans formats, 45×90 cm, 30×60 cm. Si el volem més modern, utilitzarem les últimes tendències en materials, com les làmines de porcellana. Per obtenir un aspecte vintage, una bona opció és utilitzar peces de 10×20 cm bisellades, o 20×20, amb el paviment a joc.

Els mobles i miralls de bany solen ser el focus d'atenció del disseny i per tant és una decisió important. Per a l´estil minimalista i modern, escollirem mobles de colors purs i línies simples, amb grans miralls per donar més sensació d'espai. Per a l'estil vintage triarem un moble de bany recuperat, per exemple un antic tocador o moble de calaixera, transformat en el nostre moble de bany vintage. Per a l'estil rústic, hi ha opcions de mobles de fusta.

Per a la zona de bany tenim l´opció de posar una dutxa o bé instal·lar una banyera. En el cas de la dutxa, s´aconsella un plat de dutxa de pissarra amb zona d'eixugada. I si es prefereix, i l´espai ho permet, hi ha banyeres molt espectaculars.

A l´hora d´escollir les aixetes, som partidaris d'instal·lar aixetes monocomandament encastades. I a la zona de dutxa, si pot ser, aixeta termostàtica i zona d´hidromassatge.

Per al sanitari, la nostra aposta són els sanitaris suspesos en l´aire amb cisterna encastada, ja que proporcionen un disseny més net i són més higiènics, perquè s´hi pot fer una neteja més profunda.

Els accessoris de color cromat són una opció perfecta per als banys actuals. I peces senzilles i de línies simples, ja siguin rectes o arrodonides. Hem d´intentar no carregar el disseny, i no hem d´oblidar la funcionalitat.

Instal·lar un radiador eixugatovalloles és una solució que garanteix calefacció i espai per penjar les tovalloles.

En la il·luminació del bany s´ha de tenir present que la zona de dutxa sol estar poc il·luminada per culpa de les mampares. Si triem una mampara de vidre transparent minimitzarem el problema. També aconsellem l´ús de tecnologia led per als llums del bany. Avui dia, hi ha diferents tonalitats de blanc per poder donar més calidesa. A més, d´aquesta manera l´estalvi energètic és notori, i els leds il·luminen igual que una bombeta halògena.