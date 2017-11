Decorar la casa: El color influeix

Si hem de pintar les parets de casa, s´ha de valorar bé l´elecció dels colors més adequats per a cada estança. Amb els colors pots plasmar un estil, crear un ambient determinat i reflectir la teva personalitat. Si, a més, vols estimular els teus sentits i crear ambients càlids i confortables, deixa't guiar per la psicologia del color.

El blanc transmet tranquil·litat i frescor, és un color perfecte per a totes aquelles persones que es trobin en un estat emocional alterat. A més de facilitar la concentració, les parets pintades de blanc aporten llum i amplitud a la casa. I si es vol sortir una mica del blanc pur, el blanc trencat o cru és una bona opció.

El color groc i els tons taronja són capaços de generar ambients positius i agradables. Són tons enèrgics que ajuden a augmentar la seguretat en un mateix i a combatre la depressió gràcies a la vitalitat que transmeten.

Els tons vermells s´han d´utilitzar amb molta prudència, ja que a part de transmetre passió i agressivitat, poden acabar sent estressants. És un color atrevit, per a personalitats extravertides. Si s´opta pel vermell, s´aconsella pintar petites superfícies de paret, o el passadís, o una sala en la qual no s´hi hagi de passar gaire temps.

El rosa s´associa al femení, tendre i suau. És ideal per a espais infantils. S'ha posat de moda en la decoració d'interiors, ja que té una gran paleta de tonalitats.

Els colors blaus poden relaxar els sentits més que cap altre color. No obstant això, cal anar amb compte amb el to que triem. Igual que amb el verd, els tons de blau més cridaners (com el blau elèctric) poden tenir un efecte massa fort per als nostres sentits. És millor pintar les parets de tons blau pastel, que ens ajudaran a relaxar-nos i a agafar el son.

El color verd és ideal per a qualsevol habitació. És el símbol de la naturalesa i, a part d'aportar frescor en els seus tons més vius (com el festuc o el verd llima), també pot donar una gran tranquil·litat i estabilitat si s'usa en tons més suaus i secs.

El gris és un color neutre i sobri. Ajuda a emfatitzar els valors espirituals i intel·lectuals. Dóna moltes possibilitats. D´una banda, el gris fosc permet moltes combinacions. D´altra banda, el gris clar és suau però no massa sofisticat. El gris blavós també és un color que cal tenir present: és suau, relaxant i sofisticat. I el gris verdós és perfecte si es busca un ambient subtil però diferent.

El negre és el color de l´elegància per excel·lència. Pot transmetre misteri o màgia, però també introversió. És un color molt utilitzat en els dissenys d'interiors creats per a clients masculins.

El color marró és acollidor i natural. Els tons de marró estan relacionats amb la seguretat, la protecció, i transmeten comoditat. Per la seva neutralitat, combina amb qualsevol altre color.