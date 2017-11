Obrallar: Canvia d'imatge la teva botiga o oficina

Reformar el negoci és, igual que quan fem obres a casa, una decisió que s´ha d´afrontar amb totes les garanties. I a Obrallar, de Manresa, te les donen. És una empresa que fa reformes d´habitatges, renovació de bogiues i locals comercials i també obra nova. Coneix bé el sector i recomana «contractar un equip tècnic, ja sigui arquitecte o enginyer, o bé un interiorista que capitanegi el projecte», a l´hora de fer un canvi d´imatge al negoci. «S´ha d´estudiar tot: la millor època per fer reformens depenent de les vendes, els requeriments tècnics necessaris per a l´activitat exercida...».



A l´hora de fer el projecte de remodelació, el botiguer o propietari hi té molt a dir, ell sap quines necessitats té el negoci, amb quines mancances s´ha trobat, quines millores vol accentuar, quina decoració pot fer sentir bé el client i afavorir les vendes... Són aspectes que el tècnic tindrà ben present a l´hora d´elaborar el projecte.



El següent pas serà la contractació d´una empresa constructora que ens garanteixi el termini d´entrega, «fet essencial quan es tracta d´un negoci», apunta Xavier Fernández, responsable d´Obrallar.





Vendrem més reformant el local?

Aquesta pregunta, segons Fernández, té una resposta molt clara i directa: sí. «Al consumidor li agrada comprar en botigues agradables a la vista, adaptades als nous temps en tendències i instal·lacions, que tinguin aquell valor afegit que les distingeix i les diferencia de la resta de competidors».



Des dels Gremis de Constructors s´impulsen iniciatives per facilitar als consumidors la tria d´empreses constructores que ofereixen un segell de qualitat en les seves obres, que tenen la voluntat de ser reconegudes al mercat per fer bé la seva feina i assumir les responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral, és a dir, per la seva professionalitat. Aquest segell és el Consta (www.consta.org).



Posar-se en mans d´un bon equip de professionals és essencial perquè tot estigui ben definit abans de començar, perquè l´obra s´executi complint les expectatives del projecte, perquè no hi hagi sobrecostos importants durant el procés de l´obra, i per ajudar a disminuir el temps de reacció davant de qualsevol contratemps.