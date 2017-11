Persianes Bages: Confort tèrmic i acústic

Un bon aïllament de l'habitatge proporciona confort tèrmic a l'interior, evita les pèrdues energètiques i fa de casa teva una llar eficient i més saludable. Ara que ha arribat el fred és bo comprovar que tinguis portes i finestres eficients, que protegeixin casa teva i ofereixin benestar tèrmic i acústic. I també un bon estalvi!

«Tot són avantatges», destaca Eva Pérez, responable de l'empresa manresana Persianes Bages. Una de les principals demandes que tenen en aquesta època de l'any són els aïllamens, i també la instal·lació de portes, finestres, persianes i sostres d'alumini. L'empresa, dedicada al sector de l'alumini, ofereix un ampli catàleg, que passa també per cortines, mosquiteres, mampares, tendals i motoritzacions. Fan venda, muntatge i també reparacions a domicili.

Amb una trajectòria i una experiència de 32 anys, Persianes Bages treballa principalment a la comarca però també a comarques veïnes, «tant per a clients particulars com per a empreses», apunta Eva Pérez. La seva filosofia passa per donar bon servei i qualitat.