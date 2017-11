Regió7 ofereix una planxa vertical que permet mantenir la roba al penjador

A partir de dilluns, Regió7 posa en marxa una nova promoció per als seus subscriptors i lectors. Es tracta de la planxa vertical Niagara de Solac. La solució ideal per eliminar arrugues, pelusses i olors de les peces de roba de manera ràpida i tan còmoda que es pot fer sense despenjar les peces del penjador. També és ideal per allisar les cortines.

Amb una potència de 1.200 watts, és molt còmoda d´utilitzar, és ergonòmica i disposa d´un sistema antigoteig que impedeix que les gotes d´aigua caiguin per la planxa i arribin a mullar la roba. D'aquesta manera, aconsegueix uns resultats perfectes i manté la roba seca i neta. El seu cable de dos metres de llargada facilita la planxada.

De fet, només s´ha de pitjar el botó perquè el seu potent cop de vapor de 25 g/min garanteixi un resultat impecable fins i tot en peces delicades gràcies a la bomba de pressió automàtica que incorpora. També, ja no caldrà rentar les peces de roba per eliminar les males olors. Gràcies a les propietats del vapor, desinfecta les peces i n'elimina les olors ambientals, de tabac o menjar.

La planxa s'esclafa de manera molt ràpida. En tan sols 45 segons està preparada per treballar a màxim rendiment. També disposa d´un indicador lluminós de temperatura.

L'element del planxador és d'acer inoxidable, un material durador i molt fàcil de netejar que proporciona grans resultats.

Niagara prevé l´acumulació de calç a l´interior del producte, i assegura un òptim funcionament durant més temps i uns resultats excepcionals sobre qualsevol tipus de teixit.

D'altra banda, té un dipòsit de 200 centilitres de capacitat per planxar amb més autonomia i això fa que es pugui planxar durant més temps sense necessitat d´omplir el dipòsit. També garanteix la màxima cura de les peces delicades amb el seu accessori corresponent. El vapor ajuda a desenganxar els cabells i les pelusses de la roba. Niagara inclou un raspall específic per eliminar les pelusses de teixits gruixuts com ara americanes i abrics o tapisseries. Un cop s´ha acabat de planxar, es pot deixar la planxa sobre la seva base per a més seguretat i comoditat. La forma de la base n'assegura l'estabilitat.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir la planxa vertical al preu de 36,90 euros, i els subscriptors ho poden fer per 34,90 euros. Es pot comprar aquest aparell a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret,32, de Manresa.