Rodri Seguretat: Protegeix casa teva, viu amb seguretat

Sentir-te segur a casa teva és bàsic, i t´hi ajuda disposar d´un sistema de seguretat. Alarmes, videovigilància, caixes de seguretat, control d´accessos i aparells de detecció d´incendis són serveis que pots trobar a Rodri Seguretat, ubicada a Manresa i a Berga. Amb gairebé 20 anys de trajectòria, l´empresa està del tot consolidada al Bages, al Berguedà i més enllà, ja que dóna servei i solucions a clients de tot Catalunya.

El valor afegit de Rodri és que et fa el disseny de la seguretat a mida. «Cada client i cada habitatge és diferent i no a tothom li funciona el mateix sistema de seguretat. La nostra feina és valorar les inquietuts i necessitats dels nostres clients i oferir-los un disseny ajustat a les seves necessitats, així com tot l´assessorament tècnic i normatiu», explica Èric Rodríguez, director de seguretat de l´empresa. I afegeix que «ens prenem molt seriosament la seguretat i hi donem una visió més global». És una empresa familiar, petita, la qual cosa permet «donar un servei proper i discret, molt important en temes tan seriosos com la seguretat», remarca Rodríguez.