Vital Immobles: Immobiliària de confiança

La compra o lloguer d┤habitatges és, en aquests moments, la principal demanda dels clients de Vital Immobiliària, de Manresa, que es dedica a vendre o llogar pisos, cases, terrenys, locals comercials, naus industrials i places d┤aparcament. Una demanda, aquesta última, que ha augmentat des que a Manresa hi ha més carrers amb zona blava.

Assessorament

A Vital Immobiliària els professionals provenen del sector de la construcció, de la promoció d┤immobles o de l┤excavació, i per tant coneixen de prop el sector. «És el nostre valor afegit», comenta el director de Vital Immobiliària, Òscar Talavera, que explica que l┤empresa té un equip humà «molt vàlid». «Un aspecte clau per comercialitzar és l┤entesa amb el client, i hi és», assegura. Això permet «un assessorament al client al 100%, i fer que en surti satisfet», remarca Talavera.

Els clients agraeixen un bon assessor, «una persona que els busqui un preu real de mercat, que sigui just tant per al venedor com per al comprador». Satisfer les dues parts és la finalitat de Vital Immobiliària, i segons Òscar Talavera «ho estem fent bé. Ho demostra el fet que no tenim pisos encallats, som àgils en la comercialització», destaca.

Els clients interessats en temes immobiliaris poden acudir a l┤oficina que Vital Immobiliària té al carrer Pompeu Fabra de Manresa i consultar el catàleg d┤habitatges en venda o de lloguer, i també tenen la possibilitat de vendre-hi les seves propietats. L┤oferta de Vital Immobiliària és àmplia.