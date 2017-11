Demanen presó per a Lucía Bosé per vendre un dibuix de Picasso d'una empleada

La Fiscalia de Madrid sol·licita dos anys de presó per a l'actriu Lucía Bosé per un delicte d'apropiació indeguda que suposadament hauria comès en vendre en una subhasta un dibuix de Picasso que, en realitat, pertanyia a una antiga empleada de la llar que havia mort. La Fiscalia ha informat avui el seu escrit d'acusació provisional en una causa que està pendent que es fixi la data d'inici del judici oral.

El ministeri públic sosté que l'empleada, Remedios T.M., va viure a la casa de l'actriu durant cinquanta anys fins que va morir el 5 d'abril del 1999.

Allà guardava totes les seves pertinences, inclòs un dibuix de Pablo Ruiz Picasso titulat 'La Chumbera', amb una dedicatòria "per a Reme" i la data del 12-2-63.

D'acord amb l'escrit del fiscal, Lucía Bosé va treure a subhasta el dibuix el 25 de juny de 2008 i el va vendre per 198.607 euros, però no va lliurar aquests diners a les hereves de Remedios.

Per això, demana que se'l condemni a dos anys de presó per apropiació indeguda i una indemnització per l'import de la venda en concepte de responsabilitat civil per a les dues nebodes de Remedios als que considera hereves.