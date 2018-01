El príncep Enric d'Anglaterra es casarà amb Meghan Markle el 2018

El príncep Enric d'Anglaterra, nét de la reina Isabel II, es casarà la primavera de l'any vinent amb la seva nòvia, Meghan Markle, després d'un festeig de més d'un any, segons ha anunciat aquest dilluns Clarence House, residència oficial del príncep Carles, hereu de la corona britànica.



Enric, de 33 anys, i Markle, de 36, es van conèixer el maig de 2016 a Canadà, quan el fill petit del príncep de Gal·les i Diana de Gal·les estava promocionant a Toronto els Jocs Invictus, en què participen militars veterans.





The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6