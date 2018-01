Regió7 t´ofereix una càlida manta amb mànigues per mantenir el cos calent

Els lectors i subscriptors de Regió7 podran adquirir una manta amb mànigues a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.

Una pràctica i còmoda manta amb mànigues que et permet llibertat de moviment i et manté el cos calent. A més, és molt versàtil ja que és perfecta també per viatjar amb avió o ser al càmping. Una manta amb un tacte molt suau que es pot rentar a màquina. Té unes mesures extragrans, 140x235 cms, que fa que sigui adequada per a totes les talles i dissenyada per ajustar-se còmodament al cos.

La vora inferior disposa d´un doblec per mantenir els peus calents. A més, incorpora una pràctica butxaca per tenir a mà el comandament de la televisió, el mòbil o altres utensilis. D´aquesta manera, a més de proporcionar-nos calor, permet que puguem gaudir de la llibertat de moviments en moments de relax.

La manta amb mànigues és ideal per regalar a qualsevol moment. Ningú no s'espera un regal així! Quan fa fred no hi ha res millor que estar ben calent a casa, llegint tranquil·lament al sofà o a l'ordinador.

A més, amb l´adquisició de la manta amb mànigues de regal, tens un llumet de lectura.

Els lectors de Regió7 poden adquirir la manta amb mànigues al preu de 15,90 euros, i els subscriptors ho poden fer per 13,90 euros. Es pot comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.