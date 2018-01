Regió7 ofereix als seus lectors un lot de ganivets i tisores per a la cuina

Regió7 posa a la disposició dels seus lectors i subscriptors una nova promoció d´un lot de quatre ganivets i unes tisores de la gamma Delice de Quttin. La línia Delice uneix comoditat de maneig i estil, per això és la marca preferida pels cuiners de tot el món per les seves formes suaus i rectes.

El seu mànec ergonòmic amb acabat en silicona, a més de proporcionar un agafament perfecte, és molt lleuger, la qual cosa li atorga un caràcter molt pràctic. D´altra banda, les fulles són d´acer inoxidable rectificat i amb polit setinat, molt afilades perquè el tall sigui més eficaç i durador.

El lot consta d´un ganivet pelador de 9 centímetres perfecte per pelar tot tipus d´aliments. Recomanable per a les fruites, hortalisses i altres aliments similars. Un ganivet de cuina d´11 centímetres per al tall i preparació de tot tipus d´aliments a la cuina. Ideal per tallar carns, peixos, verdures, fruites, etc. Un ganivet de verdures de 14 centímetres recomanat per tallar i preparar tot tipus d´aliments. Ideal per a verdures. Un ganivet Santoku de 17 centímetres, de xef de la cuina oriental d´alta qualitat, amb fortalesa i un tall perfecte.

I unes tissores de 21 centímetres amb fulla d´acer inoxidable i recomanades per a l´ús general a la cuina. Disposen de dents per a l´obertura de pots amb tapa de rosca i obridor d´ampolles. També estan dissenyades per poder tallar paper i plàstics.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir el lot de ganivets i tisores de Quttin Delice al preu de 19,90 euros, i els subscriptors ho poden fer per 17,90 euros. Es poden comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa.