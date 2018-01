T'expliquem com veure les gemínides, l'última pluja d'estrelles de l'any

Les gemínides, l'única pluja d'estrelles que sorgeix d'un asteroide i no d'un cometa, viurà el seu moment àlgid a mitjans de setmana i, com en anteriors ocasions, promet ser un espectacle de brillants i colorits meteors.

Les pluges de meteors (o d'estrelles, com se les coneix popularment) es produeixen quan la Terra passa per l'òrbita d'un cometa. En el seu viatge estel·lar, aquests objectes van deixant gas i pols que són atrets per la gravetat terrestre i que, en entrar en contacte amb la nostra atmosfera, es desintegren i brillen.

El cas de les gemínides és diferent: el seu origen està en un asteroide batejat '3200 Faeton' (Phaethon, fill d'Helios, el déu Sol), és a dir, un cometa exhaust que no té elements volàtils.

Faetont, que mesura 5,10 quilòmetres, va ser descobert l'11 d'octubre de 1983 i, des d'aleshores, aquest minúscul cos celeste "porta de cap als astrònoms", segons explica l'Institut d'Astrofísica de Canàries (IAC).

El 2010, un equip dirigit per Dave Jewitt (UCLA), va descobrir que aquest asteroide experimentava un augment d'intensitat en la seva lluentor. Era una cosa nova: un híbrid entre asteroide i cometa, o un "cometa rocós" que cada 1,4 anys s'acosta al Sol, de manera que l'astre crema els residus que cobreixen la seva superfície formant una "cua de grava", la qual dóna lloc a la pluja de meteors.

Faetont és, a més, l'asteroide que més s'aproxima al Sol de tots els coneguts, recorda la Fundació Astrohita en una nota. Aquest estrany objecte celeste triga 3,3 anys a completar la seva òrbita i el seu periheli (el moment en que passa més a prop del Sol) es produeix a uns 15 diàmetres solars (molt menys del que ho fa Mercuri), de manera que les temperatures arriben a superar els 700 graus centígrads.

Les gemínides es poden observar a simple vista, sense necessitat de cap instrument, i el millor moment és la mitjanit. Tot i que la pluja de meteors va començar el 4 de desembre i dura fins al dia 17 de desembre, el moment àlgid tindrà lloc la nit de dimecres (13) al dijous (14) de desembre, segons l'Observatori Astronòmic Nacional (OAN).

Aquesta nit, es podran veure uns 120 meteors per hora i, en aquesta ocasió, l'observació serà molt favorable, ja que la llum de la Lluna gairebé no l'afectarà (no hi haurà Lluna nova fins al 18 de desembre).

Per gaudir plenament d'aquest esdeveniment astronòmic, l'IAC recomana buscar un cel net i exempt de contaminació lumínica, fixar la mirada en una zona del cel i tenir una mica de paciència per "detectar" alguna gemínida.